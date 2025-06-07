CHP'li Genç: Çiftçi Borca Çalışıyor

CHP'li Genç: Çiftçi Borca Çalışıyor
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CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TMO'nun açıkladığı buğday alım fiyatlarının artmasına rağmen çiftçinin girdi maliyetlerinin çok daha fazla yükseldiğini belirterek, 'Çiftçi toprağa değil, borca çalışıyor' dedi.

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) açıkladığı buğday alım fiyatlarıyla ilgili, "Son beş yılda TMO'nun açıkladığı buğday alım fiyatı 5 kat arttı ama çiftçinin DAP gübresi yüzde bin 133, mazotu yüzde 607 zamlandı. Çiftçi toprağa değil, borca çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Genç, TMO'nun 2025 yılı buğday alım fiyatlarını değerlendirdiği açıklamasında, buğday üretiminde kullanılan temel girdilerin son 5 yılda, TMO'nun açıkladığı fiyatlardan daha fazla arttığını belirtti. Genç, "Buğday alım fiyatı 2020'den bu yana yaklaşık 6 kat artarken, mazot yüzde 607, gübre yüzde bin 133 zamlandı. Çiftçiye fiyat var gibi görünüyor ama gerçekte artan sadece maliyet" dedi.

Artan yalnızca üreticinin maliyeti

CHP'li Genç'in hazırladığı tabloya göre 5 yıllık artışlar şöyle:

Girdi Kalemi

2020 fiyatı

2025 Fiyatı

Artış Oranı

Mazot

6,5 TL

46 TL

%607

Üre gübresi

Bin 860 TL

19 bin 300 TL

%937

DAP gübresi

2 bin 140 TL

26 bin 400 TL

%1133

Genç, tabloya ilişkin, "Bu tablo, çiftçinin her yıl daha yüksek maliyetle, aynı ürünü üretmeye çalıştığını gösteriyor. Fiyatlar artıyor deniliyor ama artan yalnızca üreticinin maliyeti. Çiftçinin eline geçen net kazanç giderek azalıyor" ifadelerini kullandı.

Destek değil makyaj yapılıyor

Genç, Tarım ve Orman Bakanlığının ton başına 2 bin 520 lira destek açıklamasına da değinerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu destekler genellikle geç yatıyor, yeterli değil. Çoğu zaman nakdi değil, ayni oluyor. Bu da çiftçinin cebine doğrudan etki etmiyor. Üstelik çiftçi ürününü TMO'ya satamayınca bu desteklerin çoğundan yararlanamıyor. Gerçekte bu destekler makyaj olarak kalıyor. Her yıl daha yüksek maliyetle üretim yapmaya zorlanan çiftçi, sattığı ürünle borcunu bile ödeyemiyor. Tarım Bakanlığı ise hala 'rekor fiyat verdik' diyor."

Çiftçi buğday üretmek için kredi çekiyor

CHP'li Genç, çiftçinin tarımsal üretimden elde ettiği gelirle ailesini geçindiremediğini, borçla üretim yapmaya zorlandığını belirterek; "Çiftçi bugün buğday üretmek için kredi çekiyor, girdileri vadeli alıyor, yıl sonunda ürününü maliyetin biraz üstünde satabiliyorsa şanslı sayılıyor. Bu bir kazanç düzeni değil, borç düzenidir. Çiftçi toprağa değil, borca çalışıyor. Eğer mazotu, gübreyi, tohumu ucuzlatmazsanız; destek verseniz de çiftçi kar edemez. Tarım stratejik sektördür. Yarın gıda krizine düşmemek için bugünden çiftçiye sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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