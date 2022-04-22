İzmir'deki organize suç örgütü davasında tutuklu sanık sayısı 13 oldu

İzmir'de, organize suç örgütüne yönelik dava kapsamında 54 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Elebaşılığını Binali Camgöz'ün yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik dosya ile Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün "Silahla kasten yaralamaya azmettirme" iddiasına ilişkin dosyanın birleştirildiği ve 12'si tutuklu 54 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Foça Belediye Başkanı Gürbüz ise duruşmada yer almadı.

Mahkeme başkanı tutuklu sanıkların savunmalarını dinledikten sonra başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunan ve birleştirilen bir dosyada sanık olan E.E'nin SEGBİS ile ifadesini aldı.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık E.E, 2019'da bir iş yerinin kurşunlandığı olay sırasında kendisinin cezaevinde olduğunu ileri sürdü.

Çiğli Belediye Başkan Yardımcısına yönelik silahlı saldırıyı burada öğrendiğini iddia eden sanık, "Öldürmeye teşebbüs eylemine katılmadım. Bu olayların hiçbirine örgüt üyesi olarak katılmadım." diye konuştu.

Tutuksuz sanık A.U. ise daha önce çalıştığı iş yerini, sahibinin ölmesi nedeniyle devraldığını ancak kendisine 300 bin liraya yakın bir borç bırakıldığını savundu.

İş yerini tanıdık aracılığıyla satmak istediklerini belirten A.U, Binali Camgöz'ü tanımadığını, E.E'nin de kendilerine satış konusunda yardımcı olduğunu ancak suç örgütü olduklarını bilmediğini ifade etti.

Menemen'de esnaflık yapan müşteki S.Ç. de sanıklardan A.U'nun kendisine borcu olduğunu dile getirerek, "(Borcu damadım ödeyecek) dedi sonra beni E.E'ye yönlendirdi. E.E'nin yanındayken Binali Camgöz diye biri görüntülü aradı ve 'Ödemeyi ben yapacağım.' dedi. Daha sonra E.E. beni arayarak parayı ödemeyeceğini söyledi ve bana küfürler etti." diye konuştu.

Taraf avukatlarının savunmalarının ardından, duruşma savcısı tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu 12 sanığın tutukluluk hallerinin devamına, başka bir suçtan tutuklu bulunan E.E'nin de bu dosya kapsamında da tutuklanmasına karar verdi.

Mahkeme, esasa ilişkin mütalaa hazırlanması için duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.

Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında Binali Camgöz liderliğindeki yasa dışı yapılanmayla ilgili 38 sanık hakkında iddianame hazırlamıştı.

İddianamede, sanıkların karıştıkları iddia edilen 13 olaya ilişkin dosyanın birleştirildiği, bu olayların arasında Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in 11 Ocak 2020'de silahlı saldırıya uğraması olayının da yer aldığı bildirilmişti.

38 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "kasten yaralamaya teşebbüs", "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer eşyalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek", "silahla yağmaya teşebbüs" gibi suçlardan dava açılmıştı.

Müşteki Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz hakkında da daha sonra "Vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahla kasten yaralamaya azmettirme" suçlamasıyla ek iddianame hazırlanmış ve bu dosyayla birleştirilmiş, sanık sayısı da 54'e yükselmişti.

Başka dosyadan tutuklu 1 sanığın dosyaya dahil edilmesiyle birlikte sanık sayısı da 55'e yükseldi.

Yurt dışında olduğu belirtilen suç örgütü elebaşı Binali Camgöz, firari olarak aranıyor.