Eski CHP Serik İlçe Başkanı "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı
Antalya'nın Serik ilçesinde CHP'nin eski ilçe başkanı Ş.Ç., rüşvet almak iddiasıyla gözaltına alındı. İddialara göre, Ş.Ç. belediyedeki bir işin halledilmesi karşılığında esnaf K.K.'den 80 bin lira talep etti.
Antalya'nın Serik ilçesinde CHP'nin önceki dönem ilçe başkanı olarak görev yapan Ş.Ç. "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı.
Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eski İlçe Başkanı Ş.Ç. ile esnaf K.K. gözaltına alındı.
Ş.Ç'nin görevde bulunduğu dönemde, belediyedeki bir işinin halledilmesi karşılığında esnaf K.K'den 80 bin lira istediği iddia edildi.
Gözaltına alınan 2 kişinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel