CHP Genel Merkezi'nde Gerginlik... Ali Abbas Ertürk: "Chp'nin En Utanç Verici Gününü, Bu Partiye 13 Yıl Genel Başkanlık Yapmış Bir Şahıs Yaşatıyor"

(ANKARA) - CHP PM Üyesi Ali Abbas Ertürk, Genel Merkez'de sabah saatlerinde yaşanan gerginliğe ilişkin, "CHP'nin en utanç verici gününü, bu partiye 13 yıl genel başkanlık yapmış bir şahıs yaşatıyor. Yazıklar olsun. Dinliyorsa eski genel başkana, eski İzmir milletvekiline söylüyoruz: Bu adamları buradan çek. Çek bu insanları, bunun altından sen de kalkamazsın Kemal Kılıçdaroğlu" dedi.

CHP PM Üyesi Ali Abbas Ertürk, Genel Merkez'de sabah saatlerinde yaşanan gerginliğe ilişkin, ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı. Ertürk, CHP'nin en utanç verici gününü partide genel başkanlık yapmış Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşattığını söyledi.

Ertürk, Genel Merkez'in önündeki "mafyatik tiplerin Gençlik Kolları'na saldırdığını" ifade ederek, "partinin çevresinin ihtilal dışında ilk kez polis tarafından çevrildiğini" söyledi ve "Bunu bir Kenan Evren yapmıştı, bir de Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Kenan Evren tarihte nasıl yerini aldıysa Kemal Kılıçdaroğlu da partinin vicdanında aynı yerini alacak" diye konuştu.

Sabah saatlerinde yaşanan arbedeye çok sayıda polis olmasına rağmen müdahale edilmediğini söyleyen Ertürk, "İki grubu çatıştırıp polisi Genel Merkez Binası'na sokup, Kemal Kılıçdaroğlu'na yol açmak gibi bir niyet hissediyoruz ama bunu planlayanlar bunun altında kalır. Eğer bir kardeşimizin burnu kanarsa bunu yapanların başına yıkarız burayı. Dinliyorsa eski Genel Başkana, eski İzmir milletvekiline söylüyoruz: Bu adamları buradan çek. Çek bu insanları, bunun altından sen de kalkamazsın Kemal Kılıçdaroğlu" dedi.

Kaynak: ANKA