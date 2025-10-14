CHP'li Erol'dan Bahçeli'ye Destek: Cemevlerinin İbadethane Statüsü Önemli

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Sayın Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında yaptığı; ulusal birlik ve inanç özgürlüğü ile cemevlerinin ibadethane statüsüne sahip olması yönündeki değerlendirmelerini son derece doğru buluyor ve önemsiyorum. Uzun süredir tartışma konusu olan Alevi inancı ve değerleri ile ilgili çözüm önerisini gündeme getirmek siyaset üstü görülmeli ve buna destek olunmalıdır" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün partisinin grup toplantısındaki "Tabulara sığınmanın, suni gerginlikleri ve korkuları diri tutmanın, insan ve inanç haklarına kapalı durmanın hiçbir sonu ve sonucu yoktur. Geldiğimiz bu aşamada diyeceğim şudur: Cemevinin ibadethane olarak tescili hususunda atılgan olmak, engelleri birer birer kaldıracak irade cesaretini sergilemek gerekmektedir" sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Erol, şunları kaydetti:

"Soyumuz ve inançlarımız her birimizin onurudur, şerefidir"

"Sayın Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında yaptığı; ulusal birlik ve inanç özgürlüğü ile cemevlerinin ibadethane statüsüne sahip olması yönündeki değerlendirmelerini son derece doğru buluyor ve önemsiyorum. Anadolu halkları olarak farklı kültürlerden inançlardan gelebiliriz. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Laz, Çerkez farklı etnik kökenlerden olmak kültürümüzün ve tarihimizin gerçeğidir. Soyumuz ve inançlarımız her birimizin onurudur, şerefidir.

"85 milyon yurttaşımızın ortak kimliği Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığıdır"

Uzun süredir tartışma konusu olan Alevi inancı ve değerleri ile ilgili çözüm önerisini gündeme getirmek siyaset üstü görülmeli ve buna destek olunmalıdır. Gün farklılıklarımız üzerinden ayrışmak değil; ulusal birliğimiz için ortak değerlerde buluşma günüdür. 85 milyon yurttaşımızın ortak kimliği Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığıdır. 'Gelin canlar bir olalım' sözü bugünü ifade eden en güzel söylemdir."