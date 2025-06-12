CHP'li Erol: Çiftçiler Üretimden Çekiliyor

(ANKARA)- CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, mazot fiyatlarının 45 lirayı aşması ve tarımsal desteklerin kaldırılması nedeniyle çiftçilerin üretimden çekilmek zorunda kaldığını belirterek, "Bu koşullarda üretim değil, iflas olur. Çiftçiler belini doğrultamıyor" dedi.

CHP'li Erol, Elazığ ve çevre köylere yaptığı ziyaretlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Devlet tarafından sağlanan prim desteklerinin iptal edildiğini, artan mazot ve girdi maliyetlerinin ise tarımsal üretimi durma noktasına getirdiğini ifade eden Erol, şunları kaydetti:

"Mazot 45 lirayı geçti, destekler kaldırıldı, çiftçi üretimden çekildi! Elazığ başta olmak üzere Türkiye genelinde kırsal kalkınmanın temeli olan tarım, ağır darbe alıyor. Çiftçiler, mazot zamları ve hükümetin prim ödemelerini iptal etmesiyle tarlasına küstü. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin geçtiğimiz hafta açıkladığı 2025 hububat alım taban fiyatlarına göre kg başına buğday alım fiyatı 13,75 ve bu yıl destekleme de yok. Elazığ'da 1 litre mazot 49 TL, üretici 1 lizre mazot alabilmek için 3,5 kilo buğday satmak zorunda.

"Çiftçiyi siyasi rekabetin kurbanı etmeyin"

Çiftçi bu ülkenin bel kemiğidir. Siyasi rekabeti bir kenara bırakalım, üreticiyi birlikte ayağa kaldıralım. Derhal kapsamlı bir tarımsal destek paketi açıklanmalı. Aksi takdirde kırsal tamamen susar, bu da daha pahalı gıda ürünü demek ve hatta ülkenin gıda güvenliğini tehlikeye atar.

Geçen yıl 5 dönüm eken çiftçi, bu yıl hiç ekemiyor. Gübre pahalı, tohum pahalı, mazot ateş pahası. Çiftçi traktörünü çalıştırmaya korkuyor. Üretim değil, iflas yaşanıyor.

Tarımı ayakta tutmak bir parti meselesi değil, bir memleket meselesidir. Eğer bu ülkenin tarlaları boş kalırsa, şehirlerin sofraları da boş kalır. Gelin birlikte çözüm üretelim. Üreticiyi destekleyelim, kırsalı yaşatalım"