CHP'li Erol, CHP Ekonomi Masası Heyetine "Emeliyiz. Paramı Bile Artırıyorum.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol; CHP Ekonomi Masası Heyeti'nin Elazığ ziyareti sırasında heyete "Biz emekliyiz. Allah'a şükür paramı bile arttırıyorum. Bu zamları zenginler yapıyor. Fabrikatörler, market açanlar yapıyor. Tayyip Erdoğan mı yapıyor? Sen olsan ayağına sıkar mısın?" diyen 74 yaşındaki Mevlüde Benderlioğlu'nu ziyaret etti. Erol, Benderlioğlu'na "Eleştirdiğin halde seni ziyarete geldik. Bak AK Parti milletvekilleri seni ziyarete gelmedi" dedi. Benderlioğlu ise "Ne güzel, siz yapın, onlar da takip etsin. Öğrenirler belki" diye konuştu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyetinin Elazığ'daki esnaf ziyareti sırasında, 74 yaşındaki Mevlüde Benderlioğlu ile sohbet etmişti. Tarihi kapalı çarşıdaki sohbette, Benderlioğlu; "Biz emekliyiz. Allah'a şükür paramı bile arttırıyorum. Bu zamları zenginler yapıyor. Hep fabrikatörler, market açanlar onlar yapıyor. Tayyip Erdoğan mı yapıyor? Sen olsan ayağına sıkar mısın?" demişti.

CHP Elazığ Milletvekili Erol ve CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran; Mevlüde Benderlioğlu'nu eşi ile birlikte kaldıkları hastanede ziyaret etti. Erol, Benderlioğlu'na "Meşhur oldun" dedi. Benderlioğlu ise "sayenizde" yanıtını verdi.

"Vatandaşın söylediği her zaman doğrudur" diyen Erol, Benderlioğlu'na "Seni kutlamaya geldim. Milletvekilimiz, AK Parti Milletvekilimiz Zülfü Bey, 98 bin TL maaş ile geçinemiyorken, sen emekli maaşı ile geçinebiliyorsun. Helal olsun sana" dedi.

Erol, "Biz insanların düşüncelerine önem veriyoruz. Bizim gibi düşünmese de bu ülkenin her yurttaşının kendine göre düşüncesi olacak ve herkes kendi düşüncesini, hoşumuza gitse de gitmese de özgürce ifade edecek. Sen orada CHP milletvekillerine Sayın Cumhurbaşkanı'nı methettin. CHP politikalarını eleştirdin. Bu senin hakkındır. Eleştirdiğin halde seni ziyarete geldik. Bak AK Parti milletvekilleri seni ziyarete gelmedi. Onlar da keşke gelseler, seni ziyaret etseler" dedi.

Benderlioğlu, "Gelirler nasıl olsa" dedi. Erol "Bundan sonra gelirler" deyince; Benderoğlu; "Ne güzel, siz yapın, onlar da takip etsin. Öğrenirler belki" diye konuştu.

Erol, "Ben seni kutluyorum. Sonuçta herkes, bu ülkede düşüncelerini özgürce, korkmadan, cesurca ifade etmeli. Aleyhte, lehte. Hiç önemli değil. Sen düşüncelerini bize söylediğin için teşekkür ederiz. Zaten bizim görevimiz de senin bu düşüncelerinin doğruluğunu, yanlışlığını tartışmak değil. Seninle oturup konuşarak, sohbet ederek, kendimizi sana anlatarak… Bir daha bizi gördüğünde, belki de bize diyeceksin ki 'şuralarda hata yapmıştınız ama ben sizi uyarmıştım, bu hatadan vazgeçtiniz, helal olsun size" diye konuştu.

Benderlioğlu, ziyareti için Erol'a teşekkür etti.

ANKA / Güncel