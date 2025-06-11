CHP'li Erol: 10 Bin TL Altındaki Emeklilere Zam Yapılmalı

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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kök maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emeklilerin zam beklentisinin yasal düzenlemeye bağlı olduğunu belirtti. Erol, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Temmuz'da tatile girmesi durumunda bu düzenlemenin rafa kalkacağına dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kök maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emekliler için zam yapılması gerektiğini belirterek, "Her görüştüğümüz emekli bir değil, bin ah ediyor" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yazılı açıklama yaparak, kök maaşı 10 bin TL'nin altında olan milyonlarca emeklinin zam beklentisinin yasal düzenlemeye bağlı olduğunu belirtti.

TBMM'ye çağrıda bulunan Erol, "Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Temmuz'da tatile girerse, bu düzenleme rafa kalkar. Zam ancak yasayla olur. Bu nedenle siyasi sorumluluk taşıyan herkesin bu meseleyi öncelik haline getirmesi gerekiyor" dedi.

"Emeklinin hali reklam değil, vicdan meselesidir" diyen Erol, şunları kaydetti:

"Görüştüğümüz her emekliden, bir değil, bin ah işitiyoruz. 'Marketin yolunu unuttuk', 'Etikete bakmaktan alışveriş yapamıyoruz' diyen yüzlerce insanla konuştum. Bu sesi duymayan vicdan, temsil makamında oturmamalı. Artık geçim derdi politik hesaplara kurban edilmemeli. 1 Temmuz öncesi bu düzenleme çıkmalı. Aksi halde Elazığlı emekliler ve milyonlarca vatandaş, bir kez daha hayal kırıklığı yaşayacak."

Kaynak: ANKA / Güncel
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