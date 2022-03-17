CHP'li Erkek: 27 Mart'ta 6 partinin genel başkanı bir araya gelecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 27 Mart'ta bir araya geleceğini belirterek, "Bizim meselemiz Türkiye meselesi" dedi.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, AK Parti ve MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu seçim yasası teklifi ile ilgili parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Erkek, daha önce olağanüstü hal döneminde Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi yapıldığını belirterek, "Bugün ise Cumhur İttifakı demokrasiye, demokratik hukuk devletine ihanetine devam ediyor. TBMM'ye üstünde 1 yıl çalıştıkları bir teklif sundular. Tamamen kendi mutfaklarında hazırladılar, hiç kimseyle ortak çalışmadılar. Çok açık bir şekilde ifade etmek istiyoruz; bu teklif demokrasiye ihanettir. Aynı zamanda büyük bir korku ve çaresizliğin göstergesidir. İktidarı kaybetmenin korkusu başladı" dedi.

CHP'li Erkek, soru üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 27 Mart akşamında bir araya geleceğini belirterek, "Önemli olan Türkiye için bir araya gelmek, bir arada çalışmaktır. Bizim meselemiz Türkiye meselesi. Ama birilerinin meselesi kendi iktidarları ve şahsi ikballeri" dedi.