CHP'li Erhan Adem'den TMO'nun Buğday Fiyatlarına Sert Eleştiri

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, 2025 sezonu Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı buğday alım fiyatlarına tepki göstererek, "Normal şartlarda buğday üreticisine vereceğiniz ücret, 20 lira olmalıydı. Hem desteklemeniz çok kötü hem de verdiğiniz fiyat çiftçi tarafından kabul edilmeyecek çok kötü bir fiyat açıklamasıdır. Çay üreticisine yaptığınız 25 liralık fiyat açıklamasında sınıfta kalmıştınız, buğday üreticisi için açıkladığınız fiyatla da sınıfta kaldınız" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hububat alım fiyatını ton başına makarnalık buğday ve ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, belirlenen fiyata tepki göstererek, şunları kaydetti:

"TMO'nun bugün sabah açıkladığı buğday fiyatları maalesef üreticiyi tarımdan uzaklaştıracak, kırsaldan kaçıracak bir fiyat açıklamasıdır. Yapılan 13,5 liralık açıklama, üreticiyi memnun etmemiştir. Kırsal, kıraç alanlarda yağış miktarının çok düşük olmasıyla üretim rekoltesinin düşeceği, geçen yıl 20 milyon ton yapılan üretimin bu yıl 16 milyon tonlarda kalacağı öngörülmektedir. Buna rağmen çiftçiyi desteklemek varken, çiftçiye köstek olacak fiyat açıklamaları yapılıyor. 13,5 liralık fiyatın üzerine 2,5 liralık destek fiyatı açıklayarak, 16 lira olarak verdiğiniz fiyat doğru bir fiyat değildir. Üretim maliyetinin çok altında kalıyor bu fiyatlar. Vereceğiniz desteklemeler, gelecek yıl bu zamanlara dönecek bir destekleme, 2,5 lira ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle de alım değeri olmayacak bir meblağa dönüşecektir. Normal şartlarda buğday üreticisine vereceğiniz ücret, 20 lira olmalıydı. Hem desteklemeniz çok kötü hem de verdiğiniz fiyat çiftçi tarafından kabul edilmeyecek çok kötü bir fiyat açıklamasıdır. Çay üreticisine yaptığınız 25 liralık fiyat açıklamasında sınıfta kalmıştınız, buğday üreticisi için açıkladığınız fiyatla da sınıfta kaldınız.

"Halkımız ise pahalı ekmeğe mahküm edilmektedir"

Defalarca uyardık. Çiftçiye destek verilmezse, üretim biter. Üretim biterse, ithalata bağımlılık artar. Gıda fiyatları yükselir, halkımız daha da yoksullaşır. Bugün yaşanan tam da budur. İktidarın tarımı dışa bağımlı hale getiren politikalarının sonucu olarak, kendi buğdayını üreten çiftçi yerine yabancı üreticiler kazanmakta, halkımız ise pahalı ekmeğe mahkum edilmektedir.

Acilen yapılması gerekenler; 2025 buğday alım fiyatı, güncel üretim maliyetleri ve çiftçimizin insanca yaşayabileceği bir gelir seviyesi dikkate alınarak derhal revize edilmelidir. TMO'nun çiftçiden doğrudan ve hızlı şekilde ürün almasını sağlayacak etkin bir alım süreci uygulanmalıdır. Çiftçimize mazot, gübre ve tohumda doğrudan destek verilmelidir. Tarımsal destekler zamanında ve tam olarak ödenmelidir. Buğday tarlalarında yükselen sessiz çığlık duyulmadan, ne kırsalda kalkınma sağlanabilir ne de sofralara bereket gelir."