CHP'li Erdem'den Çiftçiyle Yaptığı Görüşmenin "Kurgu" Olduğu İddiasına Sert Yanıt: "Birer Milyon Liralık Tazminat Davası Açacağım, Hepiniz Bunun...

CHP Parti Meclis (PM) üyesi Eren Erdem, Şile'de akaryakıt fiyatlarından şikayetçi olan bir çiftçi ile yaptığı görüşmenin kurgu olduğu yönündeki haberleri yalanladı. Görüştüğü çitçinin Kartal Ziraat Odası'na kayıtlı kimlik kartını paylaşan Erdem, "Algı operasyonu yapmışız. Traktörün deposu kaça doluyor, orada göstermek istedik. Traktör deposunu doldurduk. Gittik tarlada dekar başı maliyet nedir, ona bakmak için hesap yaptık. Haber bu. İşte çiftçi, işte traktör, işte mazotun fişi, işte gübrenin fiyatı. Ama sizin haberinizde suç var. Orada benim yaptığım ödemede kullandığım karta kadar haberde ifşa yapmışsınız. Bunun hesabını vereceksiniz. Mahkemelerde bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz. Buradan haberi yapan o yalan o sahte haberi yapan bütün yandaş medyayı da sesleniyorum hepiniz tazminata mahküm olacaksınız" dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, İstanbul Şile'de akaryakıt fiyatlarından şikayetçi olan bir çiftçi ile bir akaryakıt istasyonunda ve tarlasında yaptığı söyleşinin kurgu olduğu yönündeki haberlere tepki gösterdi. İHA'nın servis ettiği, Yeni Akit Gazetesi'nin de yayınladığı haberde, "Yakıt fiyatlarından şikayetçi olan kişinin aslında çiftçi değil, CHP üyesi olduğu ve İBB'de kıyı temizleme personeli olarak çalıştığı" iddialarına yer verildiğini anımsatan Erdem, sert tepki gösterdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Şile'de sorunlarını dinlediği çiftçi Durmuş Tonel'in, Kartal Ziraat Odası'na kayıtlı 'çiftçi kimlik belgesini'de paylaşan Eren Erdem, yayınladığı videoda şunları söyledi:

"HAVUZ MEDYASI YİNE YAMULDU: Havuz medyası yine yamuldu. Şimdi bu videoda az önce İHA'nın servis ettiği bir haberin nasıl patladığına tanık olacaksınız. Bu insanların hiç utanması yok. Algı operasyonu yapmak için her türlü yalanı söyleyebilen kişilerden oluşuyor. Bakın şimdi hep beraber gelin bir rezilliği ifşa edelim. Az önce İHA şöyle bir Haber'>haber geçti: 'CHP'li Eren Erdem'in mazot haberi kurgu çıktı. Parti üyesiyle çiftçi diye röportaj yaptılar.' Şimdi AKİT tabii boş durur mu hemen atlamış İHA'nın servisine. Diyor ki 'Yüzü olsa kızarır CHP'li Eren Erdem'i rezil eden ifşa. Mazot fiyatlarıyla ilgili haberin kurgu olduğu, çiftçi diye lanse edilen şahısın asıl İBB çalışanı olduğu ortaya çıktı.' Şimdi arkadaşlar bir kapak sesine hazır olun. Ama önce size olayı anlatayım. Benim internetteki bir videom da birkaç gün önce ANKA Haber Ajansı'nın yaptığı bir haber. Haber şu arkadaşlar. Biz Şile'ye gittik. Şile'de bir benzinlikten ki bu servisi de benzinlik yapmış, onu anladık görüntüler var kameraları servis etmişler. Sanki gizli bir şey yapıyoruz. Çok gizli bir şey yapıyoruz.

KANUNA AYKIRI, GAZETECİLİĞE AYKIRI BİR ŞEY YOK: Çok basit, gittik bir traktöre 52 litre yakıt aldık. Bin 400 lira. Kurgu diyor. Bak bin 400 TL. Neresi kurgu bu kurgu mu? 50 litre yakıt aldık bin 400 TL'ye. ve bunu aldık gittik oradaki benzinlik çalışanı geldi, oradaki kameraların çekim yapmasını istemediğini söyledi. Kanuna aykırı, gazeteciliğe aykırı bir şey yok. Gittik daha sonra bir tarlaya. Tarlada 'Bu çiftçi değil' dedikleri, yok efendim 'İBB çalışanı' dedikleri bakın bu vatandaşla bir röportaj yaptık.

BU SAHTEKARLARLA BİZ MÜCADELE EDECEĞİZ: Vatandaş bize tarlaların ne kadar gübre yediğini ne kadar malzeme lazım olduğunu anlattı. Bunun üzerine haber bugün kurgu çıktı. Gel kardeşim İHA, al duvarına as kardeşim. Çiftçi miymiş, değil miymiş, kurgu muymuş al bakalım. Yaklaş, yaklaş iyice göster. (Çiftçinin kartını gösteriyor) Bak aynı kişi mi gel onu da teyit edelim, gel kardeşim (röportajdan çiftçi ile olan karesini gösteriyor). İşte siz böyle bir sahtekarsınız, siz böyle bir dolandırıcınız işte. Akit hadi haber yap. Yahu sizde biraz terbiye olsun terbiye. Hiç mi terbiyeniz yok sizin. Görüntüdeki kişi bak çiftçi, demeç veren çiftçi. Yüzüne bir bak, yaklaş. Aynı yüz mü bir de buna bak. Bu da sana kapak olsun kardeşim. Çiftçi miymiş bu? 'Çiftçi değilmiş kurguymuş ha.' Peki bir şey söyleyeceğim. Neresi kurgu? Çiftçi diyor ki '800 lira gübre. Dekar başına bir torba atıyoruz' diyor. Bu mu kurgu? Mazot 30 lira. Bin 400 liraya yakıt almışız, bu mu kurgu? Haberin neresi kurgu? Neresi, neresi bana onu söyleyin? Bu sahtekarlarla biz mücadele edeceğiz.

1 MİLYON TL BENZİNLİK ŞUBESİNE, 1 MİLYON DA İHA'YA DERHAL TAZMİNAT DAVASI ACIYORUM: Hani neyi ifşa? Ben anlamadım ki. Diyor ki bak 'Mazot haberi kurgu çıktı' Yahu 10 liralık mazota 30 lira mı dedik. Fişi burada, fişi gösterdik. Bunlar çıldırmış. Bunlar ne yapacaklarını şaşırmış. Orada çalışan çiftçimizdi. Traktörle gittik, mazot aldık. Bakın haberde benim kardeşimin kartıyla yakıtı aldığımı yazmışlar. Bakın görüyor musunuz Kişisel Verileri Koruma (KVK) Kanunu'nu ihlal. Bunun için 1 milyon TL benzinlik şubesine, 1 milyon da İHA'ya derhal yarın tazminat davası acıyorum. Siz benim kardeşimin kartıyla mazot aldığımı nasıl haber yaparsınız? Bu bir gizliliğin ihlalidir. Kendi kartımla alırım, kardeşimin kartıyla alırım, yanımdaki yardımcımın kartıyla alırım. Ondan sonra ona veririm size ne. Bu haber mıdır? Netice itibariyle fişi burada. Bu benzinliğe İHA'ya ve bunu haberi yapan tüm gazetelere birer milyon TL yarın tazminat davası açacağım.

HABER DOĞRUDUR, LİNKİ SOSYAL MEDYA HESABIMDA VARDIR, KONUŞAN ÇİFTÇİDİR: Haber doğrudur. Haberin linki sosyal medya hesabımda vardır. Konuşan çiftçidir arkadaşlar. Söylediği bilgiler de doğrudur. 'Dekara bir torba gübre atıyoruz başta ve sonrasında' diyor. 'Gübrenin torbası 800 lira, yeşil gübrenin torbası da 500 lira' diyor. Neresi yalan? Neresi patlak? Neresi kurgu bunun? Gelsinler ucuz gübre varsa onu haberin içerisine koysunlar. Yok algı operasyonu, neyin algı operasyonu? 10 liralık mazota 30 lira mı demişiz? Algı operasyonu yapmışız. Traktörün deposu kaça doluyor, orada göstermek istedik. Traktör deposu doldurduk. Gittik tarlada dekar başı maliyeti nedir ona bakmak için hesap yaptık. Haber bu. Ama siz bizim özel bilgimizi, kart bilgimize kadar ifşa ettiniz. Bizim haberimizde suç yok. İşte çiftçi ise çiftçi, işte traktör ise traktör, işte mazotun fişi, işte gübrenin fiyatı. Ama sizin haberinizde suç var. Orada benim yaptığım ödemede kullandığım karta kadar haberde ifşa yapmışsınız. Bunun hesabını vereceksiniz. Mahkemelerde bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz. Buradan haberi yapan o yalan o sahte haberi yapan bütün yandaş medyayı da sesleniyorum hepiniz tazminata mahküm olacaksınız."

ANKA / Güncel