CHP'li Erdan Kılıç, TBMM Kürsüsünden Çağrı Yaptı: "Gezi'ye Söylenecek Her Şeyin Karşısında Biz Dururuz, Herkesi Suç Duyurusunda Bulunmaya Davet... - Haberler

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, dün TBMM Genel Kurulu'nda, "Gezi ile ilgili söylenecek her şeyi biz üstümüze alırız. Gezi'ye söylenecek her şeyin karşısında biz dururuz. Bu sebeple de bu kötü sözlerin sarf edildiğinin ertesi sabahı suç duyurusunda bulundum. Peki, ne oldu? Tabii ki 'ak troller' hemen harekete geçtiler. Kimseden korkmadık, bundan sonra da korkmayacağız. O yüzden, herkesi suç duyurusunda bulunmaya, manevi tazminat davası açmaya davet ediyorum" diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, dün TBMM Genel Kurulu'nda Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında konuştu. Erdan Kılıç, şunları söyledi:

"AKP Genel Başkanı biliyorsunuz, Gezi Parkı direnişine katılanlar hakkında ağza alınmayacak, benim burada zaten söyleyemeyeceğim sözler sarf etti. Gezi olaylarının olduğu dönem ben CHP İzmir İl Sekreteri'ydim. Her ilde olduğu gibi İzmir'de de bu onurlu direniş devam ediyordu. Kolluk kuvvetleri orantısız güç uyguluyordu. Ben o gün, kolluk kuvvetlerinin darbından kaçan gençleri, il başkanlığının kapılarını açıp, o darptan kurtardım. Hatta, polislerin elinden alıp, içeri soktuğum gençler oldu.

Karakolların önünde sıraya dizdiler gençleri, sular fışkırttılar, copladılar; ben yine oradaydım. Üç gün boyunca evime gitmedim, onları savunacağım diye, avukatlıklarını da yaptım, davalarına da baktım. O yüzden Gezi ile ilgili söylenecek her şeyi biz üstümüze alınırız. Gezi'ye söylenecek her şeyin karşısında biz dururuz.

Bu sebeple de bu kötü sözlerin sarf edildiğinin ertesi sabahı suç duyurusunda bulundum. Peki, ne oldu? Tabii ki 'ak troller' hemen harekete geçtiler. Benimle ilgili hakaretler, küfürler, tehditler; bini bir para. Şaşırdık mı? Şaşırmadık.

"KİMSEDEN KORKMADIK, BUNDAN SONRA DA KORKMAYACAĞIZ"

Hani, bir söz vardır 'Balık baştan kokar' diye, o yüzden hiç şaşırmadım. Ama ben buradan, bu onurlu direnişe katılanlara bir kez daha seslenmek istiyorum. Kimseden korkmadık, bundan sonra da korkmayacağız. O yüzden, herkesi suç duyurusunda bulunmaya, manevi tazminat davası açmaya davet ediyorum. Bir söz vardır, 'Muhakkak kısa çöp, uzun çöpten hakkını alacaktır' diyor."

ANKA / Güncel