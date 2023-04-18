CHP'li Emre, Bakan Karaismailoğlu'na Sordu: 'Solvera İsimli Şirket Üzerinden Müdürlükte İstihdam Edilen Personelin Kurumun Asli Personeli İçin...

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile ilgili “Solvera isimli şirket üzerinden müdürlükte istihdam edilen personelin kurumun asli personeli için tanımlanan iş ve işlemleri yaptığı iddiası doğru mudur? Hizmet alımı altında istihdam edilen personele, ‘Belgenet’ ve ‘otomasyon’ sistemlerine giriş yetkisi tanındığı, bu durumun da devletin resmî belgelerine, hizmet alımı yoluyla istihdam edilen kişiler tarafından ulaşılmasına yol açıldığı iddiası gerçek midir?” sorusunu yöneltti.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile ilgili "Solvera isimli şirket üzerinden müdürlükte istihdam edilen personelin kurumun asli personeli için tanımlanan iş ve işlemleri yaptığı iddiası doğru mudur? Hizmet alımı altında istihdam edilen personele, 'Belgenet' ve 'otomasyon' sistemlerine giriş yetkisi tanındığı, bu durumun da devletin resmi belgelerine, hizmet alımı yoluyla istihdam edilen kişiler tarafından ulaşılmasına yol açıldığı iddiası gerçek midir?" sorusunu yöneltti.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde çeşitli sorun ve usulsüzlüklerin yaşandığının gündemde olduğunu belirterek; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanıtlamasıyla istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Emre, şu değerlendirmeleri yaptı:

"BİRDEN FAZLA MAAŞ ALAN BÜROKRATLAR"

"Türkiye'de sivil havacılık alanında otorite konumdaki kurum, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'dür (SHGM). Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı kuruluşlar arasında yer alan SHGM, sivil havacılık faaliyetleriyle ilgili stratejik öneme sahiptir. Bu alanın düzenlenmesi ve yönlendirmesinden sorumlu kurum olan SHGM'de, ne yazık ki Türkiye'deki birçok kurumda olduğu gibi çeşitli sorun ve usulsüzlüklerin yaşandığı gündeme gelmektedir.

Türk Hava Yolları'ndaki görevinden 2018 yılında, bir soruşturmaya da konu edilen olay sonrası ayrıldığı kaydedilen ve 2019 yılında SHGM'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Prof. Dr. Kemal Yüksek, 2021 yılında genel müdürlüğe vekaleten getirilerek sivil havacılığın tepesindeki isim oldu. Aynı zamanda Türksat Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üzerinde taşıyan Yüksek, kamuda son zamanlarda yaygın uygulama haline getirilen birden fazla maaş alan bürokratlar arasında da yer almakta. Yüksek'in, genel müdür görevine vekaleten atanmasının ardından Kurumsal Dönüşüm Modeli (KDM) adını verdiği bir çalışmayla kurumun iş ve işleyişlerinde çeşitli düzenlemelere gitmek istediği, bu kapsamda atılan adımlarda hem SHGM'nin yetki ve sorumluluk sınırlarının aşıldığı hem de usulsüzlük yapıldığı iddia edilmekte.

Kuruluşunu da içeren 4 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, sivil havacılığa ilişkin her türlü eğitim çalışmasını, özellikle de pilotaj, kabin ve havacılık güvenliğine ilişkin alanlardaki eğitimler konusunda ilgili kuruluşları yetkilendirme konumunda bulunan SHGM'nin, Kemal Yüksek döneminde 'dönüşüm' başlığı altında ifade ettiğimiz alanlarda eğitim veren bir kurum olma iddiasına giriştiği kaydedilmekte. İlgili yasal düzenlemeler buna imkan tanımamasına karşın Kemal Yüksek'in, bir üniversite ile iş birliği yoluna gitmek istediği ancak sonuç alamadığı; bunun üzerine çalışmayı Kurum personeli üzerinden hayata geçirmek istediği kaydedilmekte. Bir eğitim kurumu olmayan, dolayısıyla da eğitim için ihtiyaç duyulan dokümanları hazırlayacak yetkinlikte personelin bulunmadığı SHGM bünyesinde de çalışmanın yapılamaması üzerine Yüksek'in, özel şirketlerden hizmet alımına yöneldiği; Solvera isimli şirketten eğitim yazılımı ve Pusula adlı çağrı merkezi şirketi üzerinden de SHGM'ye personel temin edildiği belirtilmekte.

"HİZMET ALIMI YÖNTEMİYLE İSTİHDAM EDİLEN 40 KADAR PERSONELİN DENETİMLERE ÇIKTIKLARI, YURTDIŞINA GİTTİKLERİ KAYDEDİLMEKTE"

Kemal Yüksek'in, Kurum'un temel mevzuatını aşarak iş birliği kurduğu Solvera şirketi üzerinden personel istihdamı da gerçekleştirdiği kaydedilmekte. Bir kamu kuruluşu olan ve bu bağlamda istihdam konusu Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) esas alınarak yürütülen Kurum'da, hizmet alımı yöntemiyle istihdam edilen 40 kadar personelin, sadece Kurum'un asli personelince kullanılan sistemlere giriş yetkisi verildiği, denetimlere çıktıkları, yurtdışına gittikleri kaydedilmekte. Kurum'da 'paralel SHGM' olarak tanımlanan söz konusu personelin alım yönteminin de tartışmalı gerçekleştiği ifade edilmekte. Personel alımının; Kemal Yüksek'in, Yönetim Kurulu Başkanı olarak aynı zamanda ikinci maaş da aldığı TÜRKSAT üzerinden yapıldığı, ardından da SHGM'de görevlendirdiği bildirilmekte. Kurum'un, Pusula isimli şirket üzerinden de 'çağrı merkezi personeli' alım yoluna gittiği kaydedilirken, alınan personel sayısının Kurum personelinin yüzde 30'ları civarında olması dikkatleri çekti.

SHGM yıl sonu bütçe gerçekleşmelerinde de önceki yıllara göre ciddi artışlar yaşandığı, bunun da kurumsal kimliğin dışına çıkarak yapılan hizmet ve personel alımından kaynaklandığı ifade edilmekte."

"SHGM İÇİN GENEL BÜTÇEDEN SON 4 YILDA AYRILAN BÜTÇE, YILLARA GÖRE KAÇ LİRADIR VE BUNLARIN HARCAMA KALEMLERİ NASILDIR?"

Emre, Karaismailoğlu'na şu soruları yöneltti:

. SHGM Genel Müdür Vekili Prof. Dr. Kemal Yüksek'in gündeme getirdiği Kurumsal Dönüşüm Modeli (KDM) adı altındaki çalışma hangi yetkili kurumların onayı ve hangi mevzuata dayalı olarak gerçekleştirilmektedir? Söz konusu yetkili kurumların aldığı bir karar var mıdır? Varsa bu kararların, tarih ve karar sayıları ile içerikleri nedir?

. Kurumsal Dönüşüm Modeli (KDM) adı altında SHGM'de hangi iş ve işlemler yapılmıştır? Solvera isimli şirketten eğitim yazılımı hizmeti alındığı yönündeki iddia doğru mudur? Doğruysa bu hizmet alımına ilişkin izlenen yol nasıldır ve Solvera isimli şirkete söz konusu iş için kaç lira ödenmiştir? Solvera isimli şirketle herhangi bir sözleşme imzalanmış mıdır? İmzalanmışsa işin tanımı ve işin tamamlanma süresi nedir?

. Solvera isimli şirket üzerinden SHGM'de istihdam edilen personelin Kurum'un asli personeli için tanımlanan iş ve işlemleri yaptığı iddiası doğru mudur? Hizmet alımı altında istihdam edilen personele, 'Belgenet' ve 'otomasyon' sistemlerine giriş yetkisi tanındığı, bu durumun da devletin resmi belgelerine, hizmet alımı yoluyla istihdam edilen kişiler tarafından ulaşılmasına yol açıldığı iddiası gerçek midir?

. Pusula isimli şirket üzerinden Kurum'da 'çağrı merkezi personeli' istihdamına gidilmiş midir? Gidilmişse kaç kişi istihdam edilmiştir? SHGM'de çalışan toplam personel kaç kişidir; bunların kadro durumları ve görev tanımları nasıldır? SHGM çağrı merkezi personelinin 2022 yılı itibarıyla yanıtladığı çağrı sayısı kaçtır?

. SHGM için genel bütçeden son 4 yılda ayrılan bütçe, yıllara göre kaç liradır ve bunların harcama kalemleri nasıldır? Son 4 yıldaki bütçe gerçekleşmeleri yıl yıl nasıl olmuştur? Söz konusu yıllarda ek ödenek alınmış mıdır ve hangi harcama kalemleri için kullanılmıştır?"