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CHP'li Emir, TBMM İçtüzüğü'ne Aykırılık İddialarını Eleştirdi

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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda Can Atalay ile ilgili hak ihlali kararının tutanaklardan çıkarılmasına tepki göstererek, içtüzüğün siyasi talimatlarla çiğnendiğini savundu.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda Can Atalay ile ilgili hak ihlali kararının okunduğu bölüm tutanaktan çıkarılmasına, "İlgili bürokratlar Meclis Başkanvekilinin yaptığı bir işlemi içtüzüğe aykırı olarak niteleyemez. Böyle bir haddi ve hakkı olamaz. İçtüzük bir kez daha siyasi talimatla çiğnenmiştir." diyerek tepki gösterdi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,  "Bugünkü TBMM Genel Kurul tutanakları tam olarak yayınlanmaya başlandı ama içtüzüğe aykırı bir biçimde '(*) Bu bölümde, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer almayan bir okuma işlemi TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olarak yapılmıştır.' İbaresi eklenerek… İlgili bürokratlar Meclis Başkanvekilinin yaptığı bir işlemi içtüzüğe aykırı olarak niteleyemez. Böyle bir haddi ve hakkı olamaz. İçtüzük bir kez daha siyasi talimatla çiğnenmiştir." dedi.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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