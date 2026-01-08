Haberler

CHP'li Emir: Suriye'nin, Yeniden Bir Ateş Çemberine Sürüklenmesi En Büyük Endişemizdir

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Halep'teki çatışmaları derin bir endişeyle takip ettiklerini belirtti. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve tüm etnik grupların demokratik haklarının güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Suriye'nin Halep kentinde yaşanan çatışmalara ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Emir şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin kadim kenti Halep'ten gelen çatışma haberlerini ve tırmanan gerilimi derin bir endişeyle ve yakından takip ediyoruz. 13 yıllık iç savaşla büyük bedeller ödeyen, uluslararası güçlerin hesaplaşma sahasına dönüştürülen Suriye'nin, yeniden bir ateş çemberine sürüklenmesi en büyük endişemizdir.

Suriye, toprak bütünlüğü korunan; Türkmen, Arap, Kürt, Alevi, Süryani ve Dürzi'nin demokratik haklarının anayasal bir zeminde güvence altına alındığı barış iklimine bir an evvel kavuşmalıdır.

Türkiye'de yaşayan Kürt vatandaşlarımızın, Suriye'de yaşayan Kürtlerin ve Suriye'deki tüm halkların da ortak ihtiyacı barıştır. Çözüm ise anayasal zeminde sağlanacak bir toplumsal uzlaşıdır.

Suriye artık katliam endişesiyle değil, küllerinden yeniden doğan, huzurla ve kalkınmayla anılan bir yer olmalıdır ve olabilecek potansiyele sahiptir. İktidar ise Suriye'de çatışmasızlığı, itidali ve diplomasiyi önceleyen yapıcı bir pozisyon almalıdır.

Ülkemize yakışan hem kendi içinde hem de komşularında toplumsal barışı sağlayan bir Türkiye olmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta ve cihanda barış ilkesi bunu gerektirir."

Kaynak: ANKA / Güncel
