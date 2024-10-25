CHP'li Emir: Şehit anneleri ve gazilerin gözüne bakamayacağımız bir çözümü kabul etmiyoruz

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Biz, terörün bitmesi için terörün ebediyen bu topraklardan kazınması, anaların bir daha gözyaşı dökmemesi için TBMM çatısı altında yapılacak barış ve toplumsal mutabakat için yapılacak her mücadelenin destekçisi oluruz. Ama bilsinler ki biz, şehit annelerinin ve gazilerimizin gözüne bakamayacağımız bir çözümü kabul etmiyoruz" dedi.

CHP'li Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) terör saldırısına ilişkin ayrıntıların ortaya çıkmasıyla birlikte şüphe, endişe ve sorularının arttığını belirtti. Emir, "Veriler ortaya çıktıkça anlıyoruz ki teröristler Suriye'den rahatlıkla giriyorlar; çünkü sınırlarımızı kevgire döndürdüler. Biz, 'Sınır namustur, sınırları koruyun' dedikçe, sınırları korumamak konusunda hele Suriye sınırını adeta her gelenin rahatça geçebileceği bir hale çevirmekte hiçbir sorun görmediler. Teröristler, Suriye'den elini kolunu sallayarak emniyet kontrol noktasında, hatta trafik kontrol noktasında bile takılmadan Ankara'ya gelebiliyorlar. Bu kişiler günler öncesinden keşif yapıyorlar. Vardiya saatlerini, rahat girebilecekleri kapıları, insanların yoğunlaşacağı saatleri, nasıl gideceklerini, nasıl döneceklerini, Kazan'daki taksi durağını kullanmaları durumunda daha rahat gideceklerini bilecek kadar araştırmışlar. Bu kişiler nasıl olur da bu kadar rahat çalışabildiler, keşif yapabildiler ve bu hain saldırı planlayabildiler. Teröristler, ağır silahlarını nasıl getirebildiler. Bu soruların cevabını vermesi gerekenler hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi sessizliğe bürünüyorlar. TUSAŞ ve ona benzer askeri olmayan; ama ordumuz için kritik önem taşıyan ve son derece özel bilgilerin, teknolojilerin ve personellerin çalıştığı kurumların özel şirketler tarafından korunması akıl dışıdır. Mademki bu kuruluşlar kritik görevler görüyorlar, ordumuzun temel ihtiyaçlarını karşılıyorlar, düşmanlarımızın ilk hedefi olabiliyorlar, öyleyse bunları da Silahlı Kuvvetleri'n koruması gerekmez mi?" ifadelerini kullandı.

TUSAŞ saldırısı nedeniyle istihbarat ve güvenlik zafiyetinin olduğunu söyleyen Emir, TBMM'nin saldırının üzerine giderek karanlık noktaları ortaya çıkarması gerektiğini kaydetti.

'BARIŞ İÇİN HER TÜRLÜ MÜCADELENİN DESTEKÇİSİ OLURUZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Diyarbakır'daki basına kapalı sivil toplum kuruluşları toplantısında, 'Gerekirse oyumuz yükselmez; ama ileride bu kardeşlik projesinde CHP iyi yerde durmuş diye tarihe not düşülür' dediği yönündeki soruyu yanıtlayan Emir, şöyle konuştu:

"Sayın Genel Başkanımız, iletişimini sık sık yapar, görüşlerini büyük bir açıklıkla ifade eden bir siyasetçidir. Dolayısıyla kapalı kapılar arkasında konuşulanların, konuşulmuş gibi iletilmesini doğru bulmuyoruz. Bizde böyle bir bilgi yok, dolayısıyla da bunu bir dedikodu ve saptırma olarak değerlendirmek gerekir. Ama Sayın Genel Başkanımızın, 'Önce Türkiye' diyeceğini, 'Önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları' diyeceğini, CHP'nin faydasının bir adım geriden geleceğini tahmin etmek güç değildir. Atfedilen sözün, Genel Başkanımız tarafından kullanıldığına dönük herhangi bir bilgi söz konusu değildir. Biz, terörün bitmesi için terörün ebediyen bu topraklardan kazınması, anaların bir daha gözyaşı dökmemesi için TBMM çatısı altında yapılacak barış ve toplumsal mutabakat için yapılacak her mücadelenin destekçisi oluruz. Ama bilsinler ki biz, şehit annelerinin ve gazilerimizin gözüne bakamayacağımız bir çözümü kabul etmiyoruz."

Haber-Kamera: Aliekber METE-Mikail KARAMAN/ANKARA,