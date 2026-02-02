Murat Emir: Dünya Epstein Dosyasını Konuşurken, İddiaların Uzandığı Türkiye'de Yetkililerin Ölü Taklidi Yapması Kabul Edilemez

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelere ilişkin, "Dünya Epstein dosyasındaki karanlık ilişkiler ağını ve iğrençlikleri konuşurken, iddiaların uzandığı Türkiye'de yetkililerin ölü taklidi yapması kabul edilemez. Dosyada Türkiye'ye dair uzantıların, maillerin ve kirli trafiğin yer alması; her açıdan büyük bir beka sorunu ve en ince detayı ile üzerine gidilmesi gereken bir insanlık suçudur" ifadesini kullandı.

ABD'de kız çocuklarına yönelik "fuhuş ağı kurma" suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelere tepkiler sürüyor.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. CHP'li Emir, şunları kaydetti:

"Dünya Epstein dosyasındaki karanlık ilişkiler ağını ve iğrençlikleri konuşurken, iddiaların uzandığı Türkiye'de yetkililerin ölü taklidi yapması kabul edilemez. Dosyada Türkiye'ye dair uzantıların, maillerin ve kirli trafiğin yer alması; her açıdan büyük bir beka sorunu ve en ince detayı ile üzerine gidilmesi gereken bir insanlık suçudur. Bu konu asla bir magazin malzemesi değil, küresel bir suç dosyasının ülkemize uzanan karanlık izleridir. Savcılıklar derhal harekete geçmeli, uluslararası makamlarla iş birliği yaparak bu ağın Türkiye ayağını tüm boyutlarıyla aydınlatmalıdır. Tüm mesailerini muhalefeti engellemeye ve yapay gündemli soruşturmalara harcayanlar, dönüp buraya bakmalı; ülkemize uzanan bu kirli elin her bir zerresi ile hukuk önünde hesaplaşacak adımları hızla atmalıdır. Çocuğun üstün yararını gözetmeyen, bu dosyayı sümen altı etmeye kalkan kim varsa, iki elimiz yakasında olacak! Zira ortada duran korkunç gerçeğe göre; bu kirli ağın içinde sadece Türkiye'den işbirlikçi isimler yok, daha da vahimi, istismar edilenler arasında bizim çocuklarımız bulunmakta. Bunun hesabını sormak hepimizin boynunun borcudur."