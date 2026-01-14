Haberler

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: "Emekliye Gelince Para Yok, Faize Gelince Kesenin Ağzı Sonuna Kadar Açık"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, emekli aylıklarını eleştirerek, iktidarın 4.9 milyon emekliyi açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ettiğini ifade etti. Emir, en düşük emekli maaşının 20 bin lira olmasının yetersiz olduğunu belirterek, faiz ödemeleriyle ilgili eleştirilerde bulundu.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Emekliyi sırtında küfe gören iktidar, 4 milyon 917 bin emekliyi açlık sınırının altında yaşamaya mahküm ediyor. 'Müjde' diye sundukları şey: 20 bin TL. Ama aynı gün iktidar bugün 20 milyarlık borç için 260 milyar TL faiz ödeyerek tarihe geçecek" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, en düşük emekli aylığının 20 bin lira olmasını eleştirdi. Emir, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yıl 2026... Emekliyi sırtında küfe gören iktidar, 4 milyon 917 bin emekliyi açlık sınırının altında yaşamaya mahküm ediyor. 'Müjde' diye sundukları şey: 20 bin TL. Ama aynı gün iktidar, bugün 20 milyarlık borç için 260 milyar TL faiz ödeyerek tarihe geçecek. Emekliye gelince para yok, faize gelince kesenin ağzı sonuna kadar açık! Emekli aç, işçi aşsız. Faizden sakınmadığınızı emekliye, işçiye çok görüyorsunuz. En düşük emekli aylığı en az asgari ücret olana kadar Meclis'te, alanlarda, sokaklarda nöbetteyiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Rezan Epözdemir'e tahliye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın canlı yayında duyurdu: Fenerbahçe'den satın aldık

Müjdeyi canlı yayında verdi: Fenerbahçe'den satın aldık
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
Kupada muhteşem son! Gençlerbirliği, 89. dakikada tek attı

Kupada muhteşem son! 89. dakikada gelen golle 3 puan
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü

6 yıl önce annesinin, şimdi de kendisinin sonu oldu
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın canlı yayında duyurdu: Fenerbahçe'den satın aldık

Müjdeyi canlı yayında verdi: Fenerbahçe'den satın aldık
Tarihinde ilk kez amatöre düşen Denizlispor'a burada da rahat yok

Eyvah! Amatöre kadar düşen tarihi kulübe burada da rahat yok
PFDK'ya sevk edilen Mario Lemina'dan açıklama: Fenerbahçe'ye küfür etmedim

Galatasaraylı yıldız isyan etti: Fenerbahçe'ye küfür etmedim