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CHP'li Emir'den Özdağ'ın Gözaltına Alınmasına Sert Tepki

CHP'li Emir'den Özdağ'ın Gözaltına Alınmasına Sert Tepki
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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasını eleştirdi, bunun Türkiye siyasi tarihine kara leke olarak geçeceğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, ele avuca gelmeyecek hakaret soruşturması ile gözaltına alınması Türkiye siyasi tarihine kara leke olarak geçecek bir karardır! Hele ki her taşın altından çıkan Akın Gürlek'in kararı ile Ankara'dan İstanbul'a götürülmesi skandaldır! Demokrasiyi de, hukuku da, ülkenin saygınlığını da ayaklar altına aldınız!" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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