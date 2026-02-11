Haberler

Murat Emir'den Adalet Bakanlığı'na Atanan Gürlek'e: Dokunulmazlık Zırhının Arkasına Saklanamazsın

Güncelleme:
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Emir, kararın milli iradeye darbe niteliği taşıdığını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla karara tepki gösterdi.

Emir, paylaşımında, "Milli iradeye yargı eliyle darbe yapmaya kalkışıp dokunulmazlık zırhının arkasına saklanacaksınız ve kendinizi kurtaracağınızı sanacaksınız. Yok öyle yağma!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi kimdir?
İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi kimdir?
