İmamoğlu'nun Diploma İptaline Karşı Açtığı Dava Reddedildi... Murat Emir: Ekrem İmamoğlu'ndan Korkuyorlar, Derdiniz Diploma Değil, Yaklaşan Sonunuz

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açılan davanın reddedilmesine tepki gösterdi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Korkaklar! Ekrem İmamoğlu'ndan, onun cesaretinden, sandıkta milletin iradesiyle yüzleşmekten ölesiye korkuyorsunuz! Biliyorsunuz ki o koltuklardan kalktığınız gün yaptığınız tüm hukuksuzluklarla tek tek yüzleşeceksiniz. Sırf bu korkuyla 35 yıl önceki tertemiz bir diplomaya, devletin kendi verdiği belgeye 'sahte' diyecek kadar küçüldünüz, kumpas kuracak kadar alçaldınız! Derdiniz diploma değil, derdiniz yaklaşan sonunuz! Korkunun ecele faydası yok. Gideceksiniz!" ifadesini kullandı.