Murat Emir'den Yerlikaya'ya Sert Tepki

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya tepki göstererek, "Bu bakan güvenlikten değil, darbeden yana; halkın huzurundan değil, iktidarın zorbalığından yana" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in SÖZCÜ Tv'de katıldığı programda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı eleştirmesi üzerine, Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilere verdiği yanıta tepki gösterdi. Emir, sosyal medya hesabından Yerlikaya'nın paylaşımını alıntılayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kendisi İçişleri Bakanı… Ama hangi işlerle uğraştığına bakın. Ülkenin ana muhalefet partisini, son seçimlerin birinci partisini hedef alıyor. İl binamızı kuşatıyor, kayyumlarını ve trollerini korumak için tam beş bin polisi sokaklara yığıyor. Milletvekillerine gaz sıktırıyor. Darbe girişimlerine ortak darbeciye koçbaşı olup, hukuk yerine zorbalığa bel bağlıyor.

"Güvenliği değil, darbeyi planladılar"

Devletin bütün imkanlarını ve aklını CHP'nin iktidar yürüyüşünü darbe girişimiyle durdurmaya yönlendirmeselerdi, belki de aynı gün İzmir'de iki kahraman polisimizin şehit edilmesine zemin hazırlayan terör örgütlerinin dijital ortamlarda palazlanması fark edilebilirdi. Ama onlar güvenliği değil, darbeyi planladılar. Halkın can güvenliğini değil, iktidarlarının bekasını düşündüler.

"Verdikleri cevaplarla kabahatlerini örtmeye çalışıyorlar"

Polisi, hakimi, valiyi bir parti devletinin aparatına çevirdiler. Sonra da müsamereden fırlamış gibi verdikleri cevaplarla kabahatlerini örtmeye çalışıyorlar. Ama nafile. Gerçek apaçık ortada: Bu Bakan güvenlikten değil, darbeden yana; halkın huzurundan değil, iktidarın zorbalığından yana."