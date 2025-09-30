CHP'li Emir'den AİHM ve AYM Kararları Üzerine Sert Eleştiriler

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Soruyorum; Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararını uygulayacak mısınız, uygulamayacak mısınız? Can Atalay hakkındaki AYM kararını yerine getirecek misiniz, getirmeyecek misiniz? Cezaevinde tutulan seçilmişlerimiz üzerinden yürüttüğünüz hukuksuz süreçlerden vazgeçecek misiniz? Artık karar verin, hukukun egemen olduğu bir ülke mi istiyorsunuz, yoksa canınızın istediği kararı uygulayıp istemediğini yok saydığınız bir keyfilik mi?" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"AİHM, 20 Kasım 2018'de, 22 Aralık 2020'de ve en son 8 Temmuz 2025'te verdiği kararlar ile Demirtaş'ın tutukluluğunda ciddi ihlaller buldu ve 'derhal serbest bırakılmalı' dedi. Büyük Daire açıkça 'Bu tutuklama, siyasal çoğulculuğu bastırma amacını taşıyor' dedi. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi ne yaptı? 8 Temmuz 2025 kararına dayanarak yapılan tahliye başvurusunu reddetti. Gerekçe mi? 'Karar kesinleşmemişmiş, Demirtaş artık tutuklu değil mahkümmuş'. Hüküm hukuksuzluk üzerine kurulmuş ise statünün ne olduğunun önemi yoktur!

Can Atalay kararında olduğu gibi hatalı yoldan gidiliyor ve hukuk tanınmıyor. Komisyon için herkes 'Sadece konuşarak buraya kadar, artık somut adım zamanı' diyor. Güven verici adımlar atılmalı. Soruyorum; Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararını uygulayacak mısınız, uygulamayacak mısınız? Can Atalay hakkındaki AYM kararını yerine getirecek misiniz, getirmeyecek misiniz? Cezaevinde tutulan seçilmişlerimiz üzerinden yürüttüğünüz hukuksuz süreçlerden vazgeçecek misiniz? Halkın iradesini gasp etmeye devam mı edeceksiniz? Partimizin kongrelerine ve kurultaylarına atadığınız militan yargıçlar üzerinden müdahale etme çabanızı terk edecek misiniz? Artık karar verin, hukukun egemen olduğu bir ülke mi istiyorsunuz, yoksa canınızın istediği kararı uygulayıp istemediğini yok saydığınız bir keyfilik mi?"