CHP'li Murat Emir: "Bu Yapılan Demokrasiye Darbedir, Sandığın Kaçırılmasıdır"

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Merkez'in tahliyesi iddiaları ve sabah saatlerinde yaşanan gerginliğe ilişkin, "Bize bugün yapılanlar aslında demokrasiye, halk iradesine darbedir, sandığın kaçırılmasıdır" dedi.

CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi talebinin sabah saatlerinde tebliğ edileceği iddiaları üzerine yaşanan gerginliğe ilişkin konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, şunları söyledi:

"Biz bu haksız, hukuksuz kararı tanımadığımızı ve tanımayacağımızı defalarca söyledik. Bize bugün yapılanlar aslında demokrasiye, halk iradesine darbedir, sandığın kaçırılmasıdır. Biz yine de olgun davranmaya, demokrasiye uygun davranmaya, kamu düzenini bozmamaya ve özellikle de güvenlik güçlerimize karşı karşıya gelmemeye çalışan ve sorumlu davranan taraf olduk. Her zaman iletişimden yana olduk. Baba ocağımızı korumasını biliriz. Ama 'baba ocağımızla ilgili önemli, kritik görüşmeleri de her zeminde yapmaktan çekinmeyiz' dedik."

Ancak bu sürece uymayan, sabah saatlerinde bulabildikleri mafyavari insanlarla, CHP'li olmakla hiçbir ilişkisi olmayan insanlarla meydan okurcasına zorbalıkla girmeye çalıştılar. Biz bunu engelledik, püskürttük. Yine denerlerse yine püskürtürüz. Ancak burada hiçbir güvenlik gücümüze bir saygısızlık yapılmaması için, hiçbir içerideki arkadaşlarımızın burnu kanamasın, hiçbir polisimize en ufak bir müdahale olmasın, hiçbir güvenlik gücümüzün üniformasında ufacık bir yırtık olmasın diye iletişim sürdürüyoruz. Bunun gereği olarak da arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Olumlu, olgun, Türk demokrasisine yakışır bir sonuç almaya çalışıyoruz. Biz burada Türkiye'ye yakışır, bu ülkenin 80 yıllık çok partili rejimine yakışır, 100 yılı aşkın demokrasi deneyimine yakışır bir gün yaşanmasını ve bu sorunun olgunlukla, demokrasinin ve hukukun kazanacağı şekilde çözülmesi için gerekli olgunluğu ve çabayı gösteriyoruz."

Kaynak: ANKA
