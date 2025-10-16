CHP'li Cumhur Uzun, Menteşe TOKİ Projesinin Gecikmesini Sordu

(ANKARA) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Menteşe'de yapılması planlanan TOKİ konutlarının halen başlamaması nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi. Uzun, "TOKİ tarafından 'Haziran 2025'te ihaleye çıkılacak' yönünde verilen söz neden yerine getirilmemiştir" diye sordu.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun'un, Bakan Kurum'un yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu ifadeler yer aldı:

"Vatandaşlar üç yıldır bekliyor, ortada ne inşaat var, ne de bir takvim. TOKİ'nin 2025 Haziran'ında ihale sözüne rağmen süreç tıkandı, arsalar bile daha belirlenemedi. Kurada isimleri çıkan yurttaşlarımız, 'Ev sahibi olacağım diye kredi çektim ama üç yıldır ortada ne bina var ne temel' diyerek tepkilerini dile getiriyor. Bakanlık ve TOKİ cephesinden ise hala somut bir açıklama yok. Bu gecikme, vatandaşın devlete olan güvenini zedeliyor, dar gelirli yurttaşlarımızı ekonomik olarak mağdur ediyor. Vatandaşa verilen söz tutulmalı, Menteşe'de sosyal konut projesi bir an önce başlatılmalıdır."

" Menteşe'deki bu gecikmenin nedeni idari bir aksaklık mı, yoksa proje önceliğinin değişmesi midir"

Uzun'un Bakan Kurum'a yönelttiği sorular ise şöyle:

"Muğla'nın Menteşe ilçesinde '250 Bin Sosyal Konut' projesi kapsamında yapılması planlanan bin 100 konut projesinin hali hazırdaki durumu nedir? TOKİ tarafından 'Haziran 2025'te ihaleye çıkılacak' yönünde verilen söz neden yerine getirilmemiştir? Arsa tespiti yapılmadığı ve bu nedenle ihale dosyası hazırlanamadığı iddiaları doğru mudur? Arsa seçimi için hangi bölgeler değerlendirilmiş, bu bölgeler neden uygun bulunmamıştır? Proje için ayrılan ödenek tutarı nedir? 2022–2025 yılları arasında bu proje için herhangi bir bütçe aktarımı yapılmış mıdır? Kurada hak sahibi olarak belirlenen vatandaş sayısı kaçtır? Bu kişilere süreç hakkında son bilgilendirme hangi tarihte yapılmıştır? Üç yıldır proje başlamadığı halde, hak sahiplerinden ödeme alınmış veya kredi kullanımı yönlendirmesi yapılmış mıdır? Yapıldıysa bu kişilerin mağduriyetinin giderilmesi için bir planlama mevcut mudur? Projenin yeniden başlatılması için Bakanlığınız veya TOKİ tarafından belirlenmiş yeni bir takvim var mıdır? Varsa ihale ve inşaatın fiilen başlayacağı tarih nedir? Muğla Menteşe'deki bu gecikmenin nedeni idari bir aksaklık mı, yoksa proje önceliğinin değişmesi midir?"