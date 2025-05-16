CHP'li Cumhur Uzun, Kızkumu Plajı'nın İhalesiz Devri için Bakanlık Soruşturması Talep Etti

(MUĞLA) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Marmaris Kızkumu Plajı'nın ihalesiz olarak bazı şahıs ya da şirketlere devredildiğine dair iddialar olduğunu belirterek iddialara ilişkin olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Uzun, "Plajın ihalesiz olarak bazı kişi ya da ya da şirketlere devredildiği iddiaları açıklığa kavuşturulmak zorundadır. Açılan ihalenin neden iptal edildiği, kim ya da kimlerin araya girerek halkın plajını rantın plajı haline getirmek istediği ortaya çıkmalıdır" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, MUÇEV tarafından Marmaris Kızkumu Plajı'nın ihalesiz olarak bazı şahıs ya da şirketlere devredildiğine dair iddialara ilişkin TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Uzun, " Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yıllar önce, 'Denizler Halkındır' projesi başlatmış ve bu projeyi; 'Vatandaşların denize ve plaja ulaşım hakkını engelleyen tüm engelleri kaldıracağız' diye duyurmuştu" dedi. Muğla kıyılarının yönetiminin, yeni ismiyle "Kıyı Yönetimi ve Çevre Koruma A.Ş" eski ismiyle MUÇEV'e devredildiğini belirten Uzun, MUÇEV'in attığı adımların halkı kıyılardan ve denizden koparttığını kaydetti. Uzun, şunları kaydetti:

"13 günlük şirkete devredilen milyon dolarlık Bozburun Marina"

"Marinalar, plajlar, tesisler ve şirkete bağlanan ne varsa Muğlalıların elinden alınarak adeta yandaşlara aktarıldı. Yapılan birçok iş ve işlemin kamu yararı gözetilmeden, ihaleye dahi çıkılmadan yangından mal kaçırırcasına yapıldığı iddiaları gündemden hiç düşmedi. En son örneklerden biri ise 13 günlük şirkete devredilen milyon dolarlık Bozburun Marina idi. Şirket şimdi de Marmaris'in Orhaniye Mahallesi'nde yer alan Kızkumu Plajı'nın işletmesini bazı kişi ya da şirketlere ihalesiz olarak verdiği iddiaları ile gündemde."

"SİT alanı olan Kızkumu'na, 6 metrekare Yerine 150 metrekare inşaat"

SİT alanı olan Marmaris Kızkumu Plajı'na yasal olarak belirlenen alanın 25 katı büyüklüğünde inşaata başlandığını dile getiren Uzun, "Kızkumu Marmaris'in en önemli turizm alanlarından biridir. Bu alanın kamu yararı gözetilerek işletilmesi gerekmektedir. Ama iddialar çok vahim. Plajın ihalesiz olarak devredildiği ve alana hemen 150 metrekare büyüklüğünde bir tesis inşaatına başlandığı bilgisi var. Böylesine önemli bir alana bu kadar büyük bir yapılaşma hizmet değil rant üretme amaçlıdır. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir. Kıyılar halkındır, Kızkumu halkındır" ifadesini kullandı.

"Plajın ihalesiz olarak bazı kişi ya da ya da şirketlere devredildiği iddiaları açıklığa kavuşturulmak zorundadır. Açılan ihalenin neden iptal edildiği, kim ya da kimlerin araya girerek halkın plajını rantın plajı haline getirmek istediği ortaya çıkmalıdır" diyen Uzun, Kurum'a şu soruları yöneltti:

"En son yapılması için duyuru yapılan ihale neden iptal edilmiştir"

"Kızkumu Plajı günümüz itibariyle kim ya da kimler tarafından işletilmektedir?

Kızkumu Plajının işletme hakkı için en son ne zaman ihale yapılmıştır? İhale şartları nelerdir? İhaleye kaç kişi ya da firma katılmıştır? O ihaleyi kim ya da kimler kazanmıştır?

En son yapılması için duyuru yapılan ihale neden iptal edilmiştir?

Anılan yerin işletme devri ihalesiz yapılmışsa nedeni nedir? Hangi kurul tarafından hangi kriterlere bakılarak kim ya da kimlere verilmiştir?

Plaj işletmesi ilgili şahıs ya da firmaya hangi şartlarla ve hangi bedelle devredilmiştir?

Plaja 6 metrekareyi geçen bir yapının yapılamayacağı ama buna rağmen ihalesiz bir şekilde kiraya verilen şahıs ya da şirketin SİT alanı olan bölgeye 150 metrekare inşaata başladığı doğru mudur? Doğru ise bu konuda bir girişiminiz olacak mıdır?

Bakanlığınız, görevi ve başlattığı kampanya gereği bu ihalesiz devire dair bir soruşturma başlatmış mıdır? Bu devir işleminin iptal edilerek rekabet koşullarını sağlayacak bir şekilde şeffaf bir ihale ile yeniden yapılması için girişimde bulunacak mısınız?

Kıyıların korunması ve işletmesinin, ranttan ve kar hırsından uzak bir şekilde halkımızın yararına daha etkin ve yetkin bir şekilde yapılabilmesi açısından yerel yönetimler eliyle yapılmasına dair bir çalışmanız var mıdır?"