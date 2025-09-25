CHP'li Cevdet Akay, Kamu İdaresi Yetkililerine Seslendi: 'Sayıştay'dan Neyi Gizliyorsunuz?'

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, kamu idarelerinin gerekli bilgi ve belgeleri bildirmemesi nedeniyle Sayıştay raporlarının içeriğinin her geçen yıl daraldığını belirterek "ilişkin "Burada kamu idarelerinin yetkililerine sesleniyorum: Sayıştay'dan, bu milletten, Meclis'ten neyi gizliyorsunuz? Mali tablolarınızla ilgili açıklamaları da belirtiyorsunuz, kaynakların nereye harcandığını şeffaf ve açık bir şekilde kamuoyuna özellikle de sizi denetleyen Sayıştay'a mutlaka açıklamanız ve bildirmeniz gerekiyor" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Sayıştay raporlarına ilişkin açıklama yaptı. Akay, şöyle konuştu:

"Her geçen yıl Sayıştay raporlarının içeriği daralıyor. Bunun sebeplerinden biri de kamu idarelerinin gerekli bilgi ve belgeleri zamanında, eksiksiz bir şekilde Sayıştay'a bildirmemesi. 443 kamu idaresi faaliyet genel değerlendirme raporlarıyla ile ilgili olarak, bunlardan yalnızca iki kamu idaresi rapor hazırlamış, dolayısıyla Sayıştay'a bildirmemiş, dört idare ise raporunu yayınlamamış, 72 idare raporunu zamanında yayınlamamış, 126 idare bu yönetmelikte belirtilen hususlara ve içeriklere uygun şekilde rapor hazırlamamış, noksan bırakmış. 36 idare kullanılan kaynaklar hakkında hiçbir bilgi vermemiş, tüm varlıkları ve yükümlülüklerini açıklamayan da 121 idare var.

Burada kamu idarelerinin yetkililerine sesleniyorum: Siz hazırladığınız faaliyet raporlarını eksiksiz bir şekilde ve zamanında Sayıştay'a bildirmezseniz, Sayıştay denetlemesini nasıl yapacak? Sayıştay'dan, bu milletten, Meclis'ten neyi gizliyorsunuz? Mali tablolar ve yükümlülüklerinizle ilgili açıklamaları da belirtmiyorsunuz, kaynakların nereye harcandığını belirtmiyorsunuz. Şeffaf ve açık bir şekilde kamuoyuna özellikle de sizi denetleyen Sayıştay'a mutlaka açıklanması ve bildirilmesi gerekiyor. Kamu dairelerinin bağlı olduğu şekilde bildirim yapın, denetlemeyi açın, halk ne olup bittiğini şeffaf bir şekilde görsün."