CHP'li Cevdet Akay'dan Yaban Hayvanı Zararlarına Karşı Kanun Teklifi

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, köylülerin tarım arazilerinde yaban hayvanlarının neden olduğu zararların önlenmesi için TBMM'ye kanun teklifi sundu. Teklif, ekonomik ve sosyal mağduriyetleri gidermeyi ve insan-yaban hayatı etkileşimini hukuki bir zemine oturtmayı hedefliyor.

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, köylülerin tarım arazilerinde ve yaşam alanlarında yaşadığı yaban hayvanı zararlarının önlenmesi için kanun teklifi verdi. Akay, hukuk sisteminde yabani hayvanların neden olduğu zararların nasıl karşılanacağına dair açık bir düzenleme bulunmadığına dikkat çekerek "Bu kanun teklifiyle hem köylülerimizin ekonomik ve sosyal mağduriyetlerini gidermeyi hem de insan–yaban hayatı etkileşimini hukuki ve kurumsal bir zemine oturtarak ekosistemin korunmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Cevdet Akay, köylülerin tarım arazilerinde ve yaşam alanlarında yaşadığı yaban hayvanı zararlarının önlenmesi için TBMM'ye kanun teklifi sundu. Teklif, İl Özel İdaresi Kanunu ve Orman Kanunu'nda değişiklik yapılarak köylülerin tarım ürünlerine ve mallarına verilen zararların İl Özel İdaresi bütçesinden, ormanlık alanlarda veya dışında meydana gelen saldırılarda oluşan zararların ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanması öngörülüyor.

Son yıllarda doğal yaşam alanlarının daralması, orman ekosistemlerinin zayıflaması ve habitat kayıpları nedeniyle yabani hayvanların köylülerin ekili alanlarına yöneldiğini belirten Akay, bu durumun hem ekonomik kayıplara hem de kırsal üretimin sürdürülebilirliğine darbe vurduğunu ifade etti. Akay, hukuk sisteminde yabani hayvanların neden olduğu zararların nasıl karşılanacağına dair açık bir düzenleme bulunmadığını değinerek "Bu kanun teklifiyle hem köylülerimizin ekonomik ve sosyal mağduriyetlerini gidermeyi hem de insan–yaban hayatı etkileşimini hukuki ve kurumsal bir zemine oturtarak ekosistemin korunmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

