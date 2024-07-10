CHP'li Büyükşehir Belediyeleri Orman Yangınları ve Çevre Felaketleri İçin İşbirliği Yapacak

Adana'da yapılan, CHP'li 14 büyükşehir belediyesinin afet durumlarında ve sonrasında gerekli işbirliğini sağlayabilmesine yönelik "Orman Yangınları ve Çevre Felaketleri" konulu koordinasyon toplantısı tamamlandı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, Yüreğir Kültür Merkezi'ndeki toplantıda, Türkiye'deki orman yangınlarına ve çevre felaketlerine nasıl daha iyi müdahale edebileceklerini konuşma fırsatı bulduklarını söyledi.

Sadece itfaiye veya afet müdürlükleri değil tüm personelin eğitilmesi, sahada anlık olarak müdahale imkanlarının sağlanması noktasında çalışmalar yapacaklarını belirten Bozoğlu, şunları kaydetti:

"Belediyelerimizin ekipman, personel ve envanterlerini büyükşehir belediyemizin birbiri arasında paylaşmasını sağlayarak, anlık durumlarda en ufak bir olayda hangi envantere nerede ihtiyacımız olduğunu tespit edeceğiz ve bunun koordinasyonu sağlayacağız. Bunun yanında önleyici faaliyet olarak personelimizin ormanlarda devriye çalışmaları yapması, zaman zaman Orman Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışma yapıyor olmasının önemli olacağını vurgulamak istiyoruz."