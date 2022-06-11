CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir'de buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir'de buluştu

AA - Deniz Açık - Güncel
 - Güncelleme:
CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir'de buluştu

CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ev sahipliğinde bir araya geldi.

CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ev sahipliğinde bir araya geldi.

Bir otelde gerçekleştirilen CHP'li büyükşehir belediye başkanları buluşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Büyükerşen, konuk belediye başkanlarını Eskişehir'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükerşen, toplantıda belediyecilik çalışmalarında iş birliği kararlılığını bir kez daha vurguladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bizlere güvenerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini veren değerli halkımız umutsuz olmasın. Ülkemizdeki hayat pahalılığı ve siyasal krizlere rağmen bu karanlık günleri birlikte aşacağız. Büyükşehir belediye başkanları olarak halkımızın üzerine çöken kara bulutları dağıtmak için hep birlikte canla başla, yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."

AA / Deniz Açık - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Yılmaz Büyükerşen Eskişehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title