CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir'de buluştu - Haberler

CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ev sahipliğinde bir araya geldi.

Bir otelde gerçekleştirilen CHP'li büyükşehir belediye başkanları buluşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Büyükerşen, konuk belediye başkanlarını Eskişehir'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükerşen, toplantıda belediyecilik çalışmalarında iş birliği kararlılığını bir kez daha vurguladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bizlere güvenerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini veren değerli halkımız umutsuz olmasın. Ülkemizdeki hayat pahalılığı ve siyasal krizlere rağmen bu karanlık günleri birlikte aşacağız. Büyükşehir belediye başkanları olarak halkımızın üzerine çöken kara bulutları dağıtmak için hep birlikte canla başla, yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."