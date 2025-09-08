CHP'li Burhanettin Bulut'tan Kayyuma Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın dün akşam saatlerinden itibaren polis ablukasına alınmasına ilişkin, "Delegelerin özgür iradesiyle seçilmeden, mazbatasını almadan hiç kimse o koltuğa oturamaz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Delegelerin özgür iradesiyle seçilmeden, mazbatasını almadan hiç kimse o koltuğa oturamaz. Delegenin iradesini yok sayıp kayyum atamak, yargı eliyle siyaset mühendisliğine kalkışmak; kolluk kuvvetleriyle CHP'yi abluka altına almak, bu ülkeye de demokrasiye de ihanettir. 102 yıllık ulu çınar CHP'nin kökleri milletin iradesindedir, hiçbir güç o millet iradesinin üstüne çıkamaz. Ne kayyuma, ne zulme, ne baskıya boyun eğeriz. Biz, iradesini sandıktan alan bir geleneğin ve demokrasiyi bedeller ödeyerek savunmuş bir tarihin mirasçılarıyız."