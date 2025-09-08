Haberler

CHP'li Burhanettin Bulut'tan Kayyuma Sert Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın polis ablukasına alınmasını eleştirerek, delegelerin iradesinin yok sayılmaması gerektiğini ve kayyum atamasının demokrasiye ihanet olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın dün akşam saatlerinden itibaren polis ablukasına alınmasına ilişkin, "Delegelerin özgür iradesiyle seçilmeden, mazbatasını almadan hiç kimse o koltuğa oturamaz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Delegelerin özgür iradesiyle seçilmeden, mazbatasını almadan hiç kimse o koltuğa oturamaz. Delegenin iradesini yok sayıp kayyum atamak, yargı eliyle siyaset mühendisliğine kalkışmak; kolluk kuvvetleriyle CHP'yi abluka altına almak, bu ülkeye de demokrasiye de ihanettir. 102 yıllık ulu çınar CHP'nin kökleri milletin iradesindedir, hiçbir güç o millet iradesinin üstüne çıkamaz. Ne kayyuma, ne zulme, ne baskıya boyun eğeriz. Biz, iradesini sandıktan alan bir geleneğin ve demokrasiyi bedeller ödeyerek savunmuş bir tarihin mirasçılarıyız."

Kaynak: ANKA / Güncel
