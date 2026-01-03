ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... CHP'li Bulut: "Büyük Güçlerin Jeopolitik Hesapları, Ambargoları ve Silahları Arasında Ezilen Yine Halk Oldu"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin, "Büyük güçlerin jeopolitik hesapları, ambargoları ve silahları arasında ezilen yine halk oldu" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Açıklada, şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin, Trump yönetiminin uzun süredir hedef tahtasına koyduğu Venezuela'ya yönelik saldırısı, savaşın ne kadar çirkin ve acımasız bir araç olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Büyük güçlerin jeopolitik hesapları, ambargoları ve silahları arasında ezilen yine halk oldu. Hiçbir suçu olmayan masum insanlar, yıkılan binaların, bombaların ortasında kaldı."