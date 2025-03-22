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CHP'li Burhanettin Bulut: Korkuyu Geride Bıraktık

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, artık normal bir Türkiye'ye uyanmak istediklerini belirterek korkunun geride kaldığını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Biz korkmuyoruz, korku kalmadı bizde. Artık pazartesi günü normal bir Türkiye'ye uyanmak istiyoruz. Anormal Türkiye'de kapalı mekanları tükettik, korkuyu geride bıraktık" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Biz korkmuyoruz, korku kalmadı bizde. Artık pazartesi günü normal bir Türkiye'ye uyanmak istiyoruz. Anormal Türkiye'de kapalı mekanları tükettik, korkuyu geride bıraktık."

Kaynak: ANKA / Güncel
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