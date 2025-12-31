Haberler

Burhanettin Bulut: "Bu Düzen Zam Düzenidir, Yoksulluğu Kalıcı, Zenginliği Ayrıcalıklı Hale Getiren Bir Kara Düzendir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yeni yılda yapılan zamlara dikkat çekerek, emekçilerin yoksulluk içinde yaşadığını ve zamların halka büyük yük getirdiğini vurguladı. Otoyol ve köprü ücretlerinin Avrupa standartlarında, maaşların ise üçüncü dünya ülkesi seviyesinde olduğunu belirtti.

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Emekçiye reva görülen asgari sefalet ücreti ortada. Otoyol ücretleri Avrupa ayarında, maaşlar üçüncü dünya ülkesi seviyesinde. Bu ülkede köprüler dövizle geçiliyor, halk TL'yle geçiniyor. Geçmediğin köprünün, otoyolun bedelini ödüyorsun ama yaşadığın yoksulluğun hesabını soramıyorsun. Yasak! Bu düzen zam düzenidir. Bu düzen yoksulluğu kalıcı, zenginliği ayrıcalıklı hale getiren bir kara düzendir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yeni yılda zamlara ilişkin paylaşım yaptı. Bulut, şunları kaydetti:

"Yeni yıl yine bildik bir tabloyla geldi: Yeni yıl, yeni zamlar. Ama bu zamların muhatabı ne yazık ki yine halk, yine emekçi. Devlet hastanesinde muayene olmak artık 26 TL, özel hastanede 60 TL. MTV, damga vergisi, harçlar yüzde 18,95 zamlandı. Köprü ve otoyollara yüzde 20 zam geldi. Rakamlar dudak uçuklatıyor: Osmangazi Köprüsü 995 TL, bin 915 Çanakkale Köprüsü 995 TL, İstanbul–İzmir Otoyolu 2 bin 466 TL, Ankara–Niğde 740 TL, Aydın–Denizli 502 TL.

Emekçiye reva görülen asgari sefalet ücreti ortada. Otoyol ücretleri Avrupa ayarında, maaşlar üçüncü dünya ülkesi seviyesinde.

Bu ülkede köprüler dövizle geçiliyor, halk TL'yle geçiniyor. Geçmediğin köprünün, otoyolun bedelini ödüyorsun ama yaşadığın yoksulluğun hesabını soramıyorsun. Yasak! Bu düzen zam düzenidir. Bu düzen yoksulluğu kalıcı, zenginliği ayrıcalıklı hale getiren bir kara düzendir."

Kaynak: ANKA / Güncel
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Dua Lipa, gittiği maça damga vurdu

Dün geceye damga vuran görüntü! Herkes şoke oldu
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme
Yıldız futbolcudan yıllar sonra gelen Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında ağlattı

Yıldız isimden bomba Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında...
Yemen ordusu teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız

Ülke teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız