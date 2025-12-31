Burhanettin Bulut: "Bu Düzen Zam Düzenidir, Yoksulluğu Kalıcı, Zenginliği Ayrıcalıklı Hale Getiren Bir Kara Düzendir"

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Emekçiye reva görülen asgari sefalet ücreti ortada. Otoyol ücretleri Avrupa ayarında, maaşlar üçüncü dünya ülkesi seviyesinde. Bu ülkede köprüler dövizle geçiliyor, halk TL'yle geçiniyor. Geçmediğin köprünün, otoyolun bedelini ödüyorsun ama yaşadığın yoksulluğun hesabını soramıyorsun. Yasak! Bu düzen zam düzenidir. Bu düzen yoksulluğu kalıcı, zenginliği ayrıcalıklı hale getiren bir kara düzendir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yeni yılda zamlara ilişkin paylaşım yaptı. Bulut, şunları kaydetti:

"Yeni yıl yine bildik bir tabloyla geldi: Yeni yıl, yeni zamlar. Ama bu zamların muhatabı ne yazık ki yine halk, yine emekçi. Devlet hastanesinde muayene olmak artık 26 TL, özel hastanede 60 TL. MTV, damga vergisi, harçlar yüzde 18,95 zamlandı. Köprü ve otoyollara yüzde 20 zam geldi. Rakamlar dudak uçuklatıyor: Osmangazi Köprüsü 995 TL, bin 915 Çanakkale Köprüsü 995 TL, İstanbul–İzmir Otoyolu 2 bin 466 TL, Ankara–Niğde 740 TL, Aydın–Denizli 502 TL.

Emekçiye reva görülen asgari sefalet ücreti ortada. Otoyol ücretleri Avrupa ayarında, maaşlar üçüncü dünya ülkesi seviyesinde.

Bu ülkede köprüler dövizle geçiliyor, halk TL'yle geçiniyor. Geçmediğin köprünün, otoyolun bedelini ödüyorsun ama yaşadığın yoksulluğun hesabını soramıyorsun. Yasak! Bu düzen zam düzenidir. Bu düzen yoksulluğu kalıcı, zenginliği ayrıcalıklı hale getiren bir kara düzendir."