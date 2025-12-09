Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: "Telefonlar 7/24 Açık Birer Kumarhaneye Dönüştü"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, akıllı telefonların yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığına neden olduğunu belirterek, bu soruna karşı kayıtsız kalınmasına dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, artan yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığına ilişkin, "Artık sokak köşelerinde gizli gizli oynanan kumarın yerini, herkesin cebinde taşıdığı akıllı telefonlar aldı. Telefonlar 7/24 açık birer kumarhaneye dönüştü; bir dokunuşla yüz binlerce insanın hayatı kararıyor. Sorun yalnızca kumar değil; sorun, göz göre göre büyüyen bu sosyal yıkıma karşı kayıtsız kalınmasıdır" dedi.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ülkeyi adeta bir kumar ve bahis batağına sapladılar. Artık sokak köşelerinde gizli gizli oynanan kumarın yerini, herkesin cebinde taşıdığı akıllı telefonlar aldı. Telefonlar 7/24 açık birer kumarhaneye dönüştü; bir dokunuşla yüz binlerce insanın hayatı kararıyor. Gençler, işsizler, borç batağına sürüklenen insanlar bu sistemin en kolay avı… Gerçekleri duyuran internet sitelerini engelleyen, erişim engelleri getiren iktidar bu sosyal yıkımı yalnızca izlemekle yetiniyor. Denetimsizlik, yetersiz yasal düzenlemeler ve etkisiz yaptırımlar kumar ve bahis çarkının dönmesine zemin hazırlıyor. Sorun yalnızca kumar değil; sorun, göz göre göre büyüyen bu sosyal yıkıma karşı kayıtsız kalınmasıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
