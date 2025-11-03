CHP'li Bulut'tan TÜİK Enflasyon Verilerine Sert Eleştiri

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TÜİK'in enflasyon verilerini eleştirerek, "Çarşıya pazara çıkmaya yüzü olmayan TÜİK'in rakamları, gerçeğin değil; Saray'ın duymak istediği tabloyu yansıtıyor" dedi.

Burhanettin Bulut, TÜİK'in enflasyon verilerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"ENAG'a göre ekim ayında enflasyon aylık yüzde 3,74, yıllık ise yüzde 60 arttı. TÜİK'e göre ise aynı ayda enflasyon yalnızca yüzde 2,55, yıllıkta ise yüzde 32,87. Çarşıya pazara çıkmaya yüzü olmayan TÜİK'in rakamları, gerçeğin değil; Saray'ın duymak istediği tabloyu yansıtıyor. Akşam pazarında bile fiyatlar TÜİK'in açıkladığından hızlı artarken, gerçek ile TÜİK verileri arasındaki uçurum her geçen gün büyüyor."