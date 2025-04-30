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CHP'li Bulut'tan İstanbul Valiliği'ne 1 Mayıs Eleştirisi

CHP'li Bulut'tan İstanbul Valiliği'ne 1 Mayıs Eleştirisi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için aldığı güvenlik önlemlerini eleştirerek, İstanbul'un adeta kapatıldığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul Valiliğinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle aldığı yoğun güvenlik önlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Valiliği 1 Mayıs korkusundan neredeyse tüm İstanbul'u kapatmış. Oldu olacak sokağa çıkma yasağı ilan etseydiniz!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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