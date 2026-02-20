Haberler

Alican Uludağ Tutuklandı... Burhanettin Bulut: "Alican Uludağ Gazetecidir ve Gazetecilik Suç Değildir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Bulut, bu durumun basın ve ifade özgürlüğüne yönelik bir tehdit olduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazetecilik faaliyetinden suç üretmek yalnızca bir gazeteciyi değil, toplumun haber alma hakkını, basın ve ifade özgürlüğünü hedef almaktır. Alican Uludağ gazetecidir ve gazetecilik suç değildir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasına tepki göstererek şunları kaydetti:

"Gazeteci Alican Uludağ, Ankara'da onlarca polis eşliğinde, adeta azılı bir suçlu muamelesi yapılarak ev baskınıyla gözaltına alındı; ardından İstanbul'da tutuklandı. Suçlama başlıkları ise tanıdık: 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma!' Her eleştiriyi susturmak için yargıyı sopa yapmak, haberciliği sindirmek için korku iklimi yaratmak ve muhalif her cümleyi kriminalize ederek basını tahakküm altına almaya çalışmak; anayasa ile tanımlı hukuk devletine meydan okumaktır. Gazetecilik faaliyetinden suç üretmek yalnızca bir gazeteciyi değil, toplumun haber alma hakkını, basın ve ifade özgürlüğünü hedef almaktır. Alican Uludağ gazetecidir ve gazetecilik suç değildir!"

Kaynak: ANKA
