CHP'li Bulut, RTÜK'ün yayın durdurma cezası verdiği kanalların belgesellerini Meclis gündemine taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, RTÜK'ün yayın durdurma cezası verdiği televizyon kanallarına yayınlattığı belgeselleri Meclis gündemine taşıdı. Bulut, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a "RTÜK tarafından son 3 yılda TV kanallarında yayınlatmak üzere kaç belgesel hazırlatılmıştır? Belgeseller hangi konulardadır? Belgeseller için kurum bütçesinden ne kadar para çıkmıştır? Hangi firma ya da şirkete ne kadar ödeme yapılmıştır" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, RTÜK'ün yayın durdurma cezası verdiği televizyon kanallarına yayınlattığı belgeselleri Meclis gündemine taşıdı. Bulut, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesi verdi. Bulut önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"RTÜK'ÜN İHALESİZ ŞEKİLDE HİZMET ALIMI YAPTIĞI GENAR ARAŞTIRMA ŞİRKETİNİNİN MALİYETİ 4 MİLYON TL"

"Muhalif kanallara para ve idari cezaların yanı sıra yayın durdurma cezası veren RTÜK'ün televizyon kanallarına yayınlattığı belgesellerin niteliği ile ilgili tartışmalar kamuoyuna yansımaktadır. RTÜK'ün kamuoyu araştırmaları için hep aynı firmalardan ihalesiz şekilde hizmet alımı yaptığı ve kamu zarına yol açıldığı bildirilmektedir. Maliyeti yaklaşık 4 milyon TL olan '2023-2024 Dönemi Medyametre-Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması Saha Uygulaması' işinin tek teklif veren firma olarak Genar Araştırma şirketine verildiği belirtilmektedir.

İktidarın her etkinliğini, aday tanıtım toplantılarını canlı yayınlayan TRT ve Anadolu Ajansı, muhalif kanallarda en küçük bir iktidar eleştirisi yapıldığında anında inceleme başlatan RTÜK'le orantısız yayın yapılıyor."

"RTÜK TARAFINDAN SON 3 YILDA TV KANALLARINDA YAYINLATMAK ÜZERE KAÇ BELGESEL HAZIRLATILMIŞTIR"

Bulut, Bakan Ersoy'a yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

"RTÜK tarafından son 3 yılda TV kanallarında yayınlatmak üzere kaç belgesel hazırlatılmıştır? Belgeseller hangi konulardadır? Belgeseller hangi firma/şirketler tarafından hazırlanmıştır? Bu firma/şirketler hangi yöntemle belirlenmiştir? Belgeseller için kurum bütçesinden ne kadar para çıkmıştır? Hangi firma ya da şirkete ne kadar ödeme yapılmıştır?

RTÜK, son 3 yılda kamuoyu araştırmaları için hizmet alımı yoluyla kaç araştırma yaptırmıştır? Bu hizmet alımları hangi firma ya da şirketlerden yapılmıştır? Araştırmaların konu başlıkları ve araştırma başına yapılan ödemeler ne kadardır? Firmalar nasıl belirlenmiştir? Rekabet unsuru sağlanmış mıdır? Son 3 yıldaki hizmet alımlarından GENAR firmasının aldığı tutar ne kadardır? Rekabet ortamının sağlanmaması nedeniyle kurumun zarara uğratıldığı iddiaları ile ilgili bir inceleme ya da soruşturma yapılmış mıdır? Hangi sonuçlara ulaşılmıştır?"