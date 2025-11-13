Haberler

CHP'li Bulut: Kamu Bankalarının Reklam Harcamaları İktidar Yanlısı Medyaya Akıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, kamu bankalarının 2025'in ilk dokuz ayında 4,9 milyar lira reklam harcadığını ve bu bütçenin neredeyse tamamının iktidar yanlısı medyaya gittiğini belirtti. Bulut, bu durumun basın özgürlüğüne ekonomik bir darbe olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Kamu bankalarının 2025'in ilk dokuz ayında reklam için harcadığı para 4,9 milyar lirayı buldu. Bu dev bütçenin neredeyse tamamı iktidar yanlısı televizyonlara ve gazetelere akıtıldı. Reklam için tek kıstasları izlenirlik değil, iktidarın borazanlığını yapmak. Oysa bu bankalar halkın bankası. Harcadıkları her kuruş, 86 milyon vatandaşın vergisinden geliyor. Eleştirel seslerin susturulduğu, kamu reklamlarından mahrum bırakıldığı, medyanın ekonomik kıskaca alındığı bir ülkede medya tek sesli olur; o ses de halkın değil, iktidarın sesi olur" dedi.

CHP Medya ve halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından kamu bankalarının reklam harcamalarına ilişkin paylaşım yaptı. Bulut, şunları kaydetti:

"Muhalif medyanın sesini kısmak için şeytan üçgeni; RTÜK, İletişim Başkanlığı ve Basın İlan Kurumu'nun yanı sıra, kamu bankaları da devreye girdi. Kamu bankalarının 2025'in ilk dokuz ayında reklam için harcadığı para 4,9 milyar lirayı buldu. Bu dev bütçenin neredeyse tamamı iktidar yanlısı televizyonlara ve gazetelere akıtıldı. Muhalif bazı gazete ve televizyonlara tek bir reklam dahi verilmediğini biliyoruz. Reklamların çoğu izlenmeyen televizyonlara, okunmayan gazetelere veriyorlar. Reklam için tek kıstasları izlenirlik değil, iktidarın borazanlığını yapmak.

Oysa bu bankalar halkın bankası. Harcadıkları her kuruş, 86 milyon vatandaşın vergisinden geliyor. Reklamın amacı ürün tanıtmak ya da müşteri kazanmaktır, siyasi iktidarı memnun etmek değildir. Bu tablo sadece kamu kaynaklarının adaletsiz dağıtımı değil, aynı zamanda basın özgürlüğüne vurulan ekonomik bir darbedir. Eleştirel seslerin susturulduğu, kamu reklamlarından mahrum bırakıldığı, medyanın ekonomik kıskaca alındığı bir ülkede medya tek sesli olur; o ses de halkın değil, iktidarın sesi olur."

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
