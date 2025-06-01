CHP'li Bulut: İddialar Yalandır, Hukuki Süreç Başlatılacak

CHP'li Bulut: İddialar Yalandır, Hukuki Süreç Başlatılacak
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, hakkındaki 1 milyon dolar ve mülk satın alımına dair iddiaların iftira olduğunu belirterek yalanları yayanlara karşı hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "bir müteahhitten 1 milyon dolar, villa, 40 milyonluk iş yeri" aldığı iddialarının şahsını ve partisini yıpratma amacı taşıdığını belirterek, "Bu çirkin yalanları ortaya atanlar ve yayanlar, bu karalama kampanyasına katılanlar hakkında derhal hukuki süreç başlatılacaktır" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakkında son günlerde bazı basın organlarında ve sosyal medyada kasıtlı olarak yayılan, "Bir müteahhitten 1 milyon dolar, aday belirleme sürecinde bir adaydan 3.5 milyon dolar, seçim sonrası Ankara ve Dikili'de villa, Adana'da ise 40 milyon TL'lik iş yeri satın aldığı" yönündeki iddiaların, tamamen yalan, iftira ve alçakça bir karalama kampanyasının parçası olduğunu belirtti.

"İftirayı atanlar, gerçekler ortaya çıkınca hukukun önünde hesap verecek"

Bulut, açıklamasında şunları kaydetti:

"Söz konusu mesnetsiz suçlamalar, şahsımı ve partimi yıpratma amacı taşımaktadır. Bu çirkin yalanları ortaya atanlar ve yayanlar, bu karalama kampanyasına katılanlar hakkında derhal hukuki süreç başlatılacaktır. Siyasi çıkar uğruna itibar suikastı düzenleyen hiçbir karanlık odakla mücadeleden geri durmayacağımı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkın çıkarlarını savunmaya devam edeceğimi herkes bilmelidir. İftirayı atanlar, bu çamuru bana bulaştıramayacak; gerçekler ortaya çıkınca hukukun önünde hesap vereceklerdir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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