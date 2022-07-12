CHP'li Bulut, Erdoğan'ın Gezi Protestoları ile İlgili "Camilerimiz Yakıldı" Açıklamasını Cimer'e Sordu: "Yazıya Cevap Verecek Tek Bir Makam...

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Haziran'da yaptığı, Gezi Parkı protestoları ile ilgili "Camilerimiz yakıldı" açıklamasını CİMER'e sordu. Sorularına yanıt alamadığını belirten Bulut, "Bakanlığa gitti, bakanlık bu soruya cevap veremedi, il emniyet müdürlüğüne gönderdi. İl emniyet müdürlüğü de CİMER'den gelen bu soruya cevap veremedi. Diyanet'e gönderdi. Diyanet, il müftülüğüne gönderdi. Yazıya cevap verecek bir tek makam bulunamadı. Neden? Çünkü, Tayyip Erdoğan'ın yalanını açığa çıkartmak istemediler" dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 4 Haziran'da Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen AKP 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, Gezi Parkı Protestolarından bahsederken; "Sokaklarımız ateşe verildi. Devletin otobüsleri yakıldı. Vatandaşımızın dükkanları yakıldı. Bunları savunan zihniyetten hiçbir şey olmaz. Polis araçlarımız yakıldı. Camilerimiz yakıldı, bu kendini bilmezler tarafından işgal edildi" açıklamasını yaptığını anımsattı.

CİMER üzerinden yönelttiği sorulara yanıt alamadığını dile getiren Bulut, şunları söyledi:

"Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, hükümetin de tek yetkili tek adamı, uzun zamandır toplumu kutuplaştırmak adına, şimdi de kendi kitlesini bir arada tutmak adına yalanlara iftiralara başvuruyor. Hatırlayalım; Gezi olaylarında 'camiye ayakkabı ile girdiler', 'camide içki içtiler' diye günlerce televizyonda konuştu. ve 'bu Cuma günü videosunu da yayınlayacağım' dedi. Üzerinden kaç cuma geçti. Hatta yıllar geçti. Ancak ne yalanı bitti, ne de iftiraları…

Son olarak 4 Haziran'da, 'Camileri yaktılar' dedi. Biz de merak ettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yakıldı' dediği, cami hangi cami? Sorduk CİMER üzerinden. Bakanlığa gitti, bakanlık bu soruya cevap veremedi, il emniyet müdürlüğüne gönderdi. İl emniyet müdürlüğü de CİMER'den gelen bu soruya cevap veremedi. Diyanet'e gönderdi. Diyanet, il müftülüğüne gönderdi. Yazıya cevap verecek bir tek makam bulunamadı.

Neden? Çünkü, Tayyip Erdoğan'ın yalanını açığa çıkartmak istemediler. Cumhurbaşkanı ne kadar iftira ve yalan atsa da bu ülkenin en barışçıl, en demokratik protesto gösterisi olarak Gezi, tarihe geçmiştir."

ANKA / Güncel