CHP'li Bulut: 12 Eylül'ün Mirası Bugün Farklı İsimlerle Sürüyor

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Demokrasimizi postallarla çiğneyen, yakın tarihimizin kara lekelerinden biri olan 12 Eylül'ü ve o günlerde yaşanan acıları dün gibi hatırlıyoruz. 12 Eylül'ün üzerinden 45 yıl geçse de o günlerin uğursuz mirası olan vesayet zihniyeti, bugün farklı bir isimle karşımızda durmaktadır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 12 Eyül 1980 darbesinin 45'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Demokrasimizi postallarla çiğneyen, yakın tarihimizin kara lekelerinden biri olan 12 Eylül'ü ve o günlerde yaşanan acıları dün gibi hatırlıyoruz. 12 Eylül'ün üzerinden 45 yıl geçse de o günlerin uğursuz mirası olan vesayet zihniyeti, bugün farklı bir isimle karşımızda durmaktadır. Adaletsizliklerle, hukuksuzluklarla, sandığı yok saymakla, kayyumlarla, yargıyı sopa olarak kullanıp siyaseti adliye koridorlarında dizayn etme çabalarıyla aynı zihniyetin sürdüğünü görüyoruz.

Ama biliyoruz ki bu topraklarda milletin iradesine pranga vurmaya kalkan her yapı, er ya da geç tarihin çöplüğüne gömülmeye mahkumdur. Geçmişin karanlığından ders alarak, geleceğe daha özgür, daha adil ve daha demokratik bir Türkiye bırakmak için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün de yarın da milletin iradesine sahip çıkmaya, demokrasi ve hukukun üstünlüğü için direnmeye devam edeceğiz. İradesini sandıktan, halktan alan bir geleneğin ve demokrasiyi bedeller ödeyerek savunmuş bir tarihin mirasçıları olarak ne kayyuma, zulme, baskıya ve ne de milletin iradesinin gasbedilmesine izin vermeyeceğiz. Millet iradesine yönelen, ister askeri ister sivil, her türlü darbe ve vesayet girişimini lanetliyorum."