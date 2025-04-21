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CHP'li Bingöl'den Sağlık Bakanı'na Doğum Politikaları Üzerine Soru Önergesi

CHP'li Bingöl'den Sağlık Bakanı'na Doğum Politikaları Üzerine Soru Önergesi
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CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na yönelttiği soru önergesinde bakanlığın doğum politikalarının hedeflerini ve uygulamalarını sorguladı. Özelikle planlı sezaryen doğumların kısıtlanmasına dair gerekçeleri ve kadınların doğum tercihleri üzerindeki etkileri hakkında cevap talep etti.

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na "bakanlığın doğum politikalarına yönelik neyi hedeflediğini" sordu.

Bingöl, Bakan Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi. Bingöl, soru önergesinde kadınların doğum tercihleri, hekim inisiyatifi ve tıbbi özgürlük açısından tartışmalara sebep olan uygulamaların kapsamı ve amacının anlaşılmadığını vurguladı.

Bingöl, Bakan Memişoğlu'na şu soruları yöneltti:

"Planlı sezaryen doğumların kısıtlanmasına dair kararın alınma gerekçesi nedir? Hangi bilimsel veriler, bakanlığı bu yönde bir düzenleme yapmaya sevk etmiştir?

"Tıbbi zorunluluk' kriteri kim ya da hangi kurul/kurum tarafından belirlenecektir? Bu konuda hekimlerin inisiyatifine ne ölçüde yer verilecektir?

Bakanlığın doğum politikalarında sezaryen doğumun adım adım yasaklanması mı hedeflenmektedir?

Kadınların doğum şekli tercihinde özgür iradelerini sınırlayabileceği eleştirileri dikkate alındığında, sezaryen oranlarını düşürmeye yönelik kampanyaların kadın hakları açısından yeniden değerlendirilmesi düşünülmekte midir?"

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Kaynak: ANKA / Güncel
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