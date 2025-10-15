Haberler

CHP'li Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Cihan Altunpul İstifa Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Cihan Altunpul, meclis toplantısında partisinden istifa ettiğini duyurdu ve bağımsız olarak Beşiktaş'a hizmet etmeye devam edeceğini açıkladı. Gerekçelerini ise birkaç gün içinde paylaşacağını belirtti.

CHP'li Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Cihan Altunpul, Belediye Meclisi toplantısında partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Beşiktaş Belediye Meclisi ekim ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Özge Önsen Belen başkanlığında belediye binasındaki salonda yapıldı.

Gündem dışı konuşma yapmak için söz alan CHP'li Meclis Üyesi Altunpul, "Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım. Bağımsız olarak burada Beşiktaş'a hizmet etmeye devam edeceğim. Gerekçelerimi birkaç gün içinde açıklayacağım." dedi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

6.1 ile sallanan şehrimiz beşik gibi! Bir korkutan deprem daha
Netanyahu: Hamas silahsızlanmazsa kıyamet kopacak

Netanyahu açık açık tehdit etti: Hamas bunu yapmazsa kıyamet kopacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.