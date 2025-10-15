CHP'li Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Cihan Altunpul İstifa Etti
CHP'li Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Cihan Altunpul, meclis toplantısında partisinden istifa ettiğini duyurdu ve bağımsız olarak Beşiktaş'a hizmet etmeye devam edeceğini açıkladı. Gerekçelerini ise birkaç gün içinde paylaşacağını belirtti.
Beşiktaş Belediye Meclisi ekim ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Özge Önsen Belen başkanlığında belediye binasındaki salonda yapıldı.
Gündem dışı konuşma yapmak için söz alan CHP'li Meclis Üyesi Altunpul, "Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım. Bağımsız olarak burada Beşiktaş'a hizmet etmeye devam edeceğim. Gerekçelerimi birkaç gün içinde açıklayacağım." dedi.
Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.
Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel