CHP'li Belediye Meclis Üyesi Rüşvet İddiasıyla Gözaltına Alındı
Muğla Bodrum'da CHP'li belediye meclis üyesi Niyazi A. rüşvet iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından İbrahim Ç. de gözaltına alındı. İki şüpheli adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Muğla Bodrum'da CHP'li belediye meclis üyesi Niyazi A.'nın rüşvet iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından soruşturma kapsamında İbrahim Ç. de gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 2'ye yükseldi. Polisteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliye sevk edildi. Niyazi A. adliyeye sevki sırasında, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Masumum, sorun yok" dedi.
