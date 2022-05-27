CHP'li belediye başkanları Van'da esnafı ziyaret etti - Haberler

CHP'li belediye başkanları Van'da esnaf ziyaretinde bulundu.

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere kente gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, merkez İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde ayrı ayrı esnaf ziyareti yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da cuma namazının ardından cami önündeki vatandaşlarla görüştükten sonra beraberindeki belediye başkanlarıyla Kazım Karabekir Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.