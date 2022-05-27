CHP'li belediye başkanları Van'da esnafı ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP'li belediye başkanları Van'da esnafı ziyaret etti

AA - Emre Ilıkan - Güncel
 - Güncelleme:
CHP'li belediye başkanları Van'da esnafı ziyaret etti

CHP'li belediye başkanları Van'da esnaf ziyaretinde bulundu.

CHP'li belediye başkanları Van'da esnaf ziyaretinde bulundu.

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere kente gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, merkez İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde ayrı ayrı esnaf ziyareti yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da cuma namazının ardından cami önündeki vatandaşlarla görüştükten sonra beraberindeki belediye başkanlarıyla Kazım Karabekir Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Caddesi, Esnaf, Van, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title