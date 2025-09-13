CHP'li Bekir Başevirgen, Üzüm Üreticilerinin Sorunlarını Dinledi

(MANİSA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa'da üzüm üreticilerinin sorunlarını dinledi. 23 yaşındaki genç bir çiftçi Başevirgen'e "23 yaşındayım artık evlenme çağım geldi diyelim, ben bu fiyatlarla düğünü nasıl yapayım?" diye sordu. Bir diğer çiftçi ise, "Yerimizde durabiliyoruz ya ona şükretmeye başladık. Karnımız doyuyor Allah bereket versin diyoruz. O afete, bu fiyatlara, girdilere rağmen hala bu bölgeyi dikkate alan yok. Bir esnafı dükkanda yetiştirebilirsiniz ama bir çiftçiyi yetiştiremezsiniz. Benim babamın yanında 30 senem geçti. Bu kadar zor olan bir işin arkasında duran yok. Ne kooperatifler duruyor ne iktidar duruyor ne devlet duruyor" diye tepki gösterdi.

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Bekir Başevirgen, Manisa'nın Gölmarmara ve Ahmetli ilçelerinde üzüm üreticilerinin sorunlarını dinledi. Manisa'nın en önemli ihraç ürünlerinden olan Sultaniye üzüm için TARİŞ'in açıkladığı fiyatlardan tepki gösteren üreticiler, TARİŞ'in 9 numaralı üzüm için açıkladığı 120 lira ve 7 numaralı üzüm için açıkladığı 100 liranın maliyetleri dahi karşılamadığı ifade etti. Başevirgen'e derdini anlatan üretici, TARİŞ ortağı olmaması durumunda ise üzümünü daha düşük fiyattan tüccara satmak zorunda kaldığını söyledi.

"Fiyatların çok düşük olduğu bir dönem görmedim"

Baba mesleği olan üzüm üreticiliği için ziraat bölümünde okuyan 23 yaşındaki genç çiftçi, "Verimimi arttırayım, bilinçleneyim diye bu işe yöneldim. Ama ben böyle kötü, verimlerin az olduğu, desteğin olmadığı, fiyatların çok düşük olduğu bir dönem görmedim. Daha evli değilim, okulumu bitirdim, askerliğimi yaptım geldim ama ben bu kadar borcu düşünüyorsam, benden büyükleri düşünemiyorum" dedi. Genç çiftçi, TARİŞ ortağı olmadığını belirterek, "O yüzden üzümü TARİŞ'e verme şansım yok, tüccara kaldım. Tüccarlarda 9 numara üzüme 95 ila 105 lira arasında fiyat söylüyor. 23 yaşındayım artık evlenme çağım geldi diyelim, ben bu fiyatlarla düğünü nasıl yapayım? Fiyat 140-150 lira bandında gezerse biz para kazanabiliriz. Ama 120 liraya da razıyız. Gübrenin fiyatının, mazotun fiyatının ne kadar olacağını ön göremiyoruz onun için bir şey yapamıyoruz, sadece bekliyoruz" diye konuştu.

"Zor olan bir işin arkasında ne kooperatifler duruyor ne iktidar duruyor ne devlet duruyor"

Masrafların katlandığını söyleyen bir diğer çiftçi, şöyle konuştu:

"Masraflar yüzde 100 arttı. 800 liraya çalışan bu yıl bin 600 liraya çalıştı. Tarım ilacı öyle oldu, mazot malum 50 lirayı geçti. Çok anlamsız bir durum var. En alçak gönüllü çiftçidir. 5 lira aldım 'Allah bereket versin' diyor ama insanlar bunu bile çok görüyor. Yerimizde durabiliyoruz ya ona şükretmeye başladık. Karnımız doyuyor Allah bereket versin diyoruz. O afete, bu fiyatlara, girdilere rağmen hala bu bölgeyi dikkate alan yok" diye tepki gösterdi. Hiçbir mahsulden para kazanılamadığını gözlemlediğine dikkat çeken çiftçi, "Üreticiler verdiği parayı zorla aldılar. Bu insanlara seneye ek diyebilir miyim? Bir esnafı dükkanda yetiştirebilirsiniz ama bir çiftçiyi yetiştiremezsiniz. Benim babamın yanında 30 senem geçti. Bu kadar zor olan bir işin arkasında duran yok. Ne kooperatifler duruyor ne iktidar duruyor ne devlet duruyor."

"Devlet çiftçiye, üzüm üreticisine sahip çıkmıyor"

İktidarın üzüm üreticisine sahip çıkmadığını kaydeden CHP'li Bekir Başevirgen, şunları kaydetti:

"TARİŞ, 9 numara üzüme 120 lira taban fiyat açıkladı ama bugün sultani kuru üzümün fiyatı 95 liraya düşmüş durumda. Bu çiftçiyi mahvetmektir. Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım Bakanlığı, devlet çiftçiye, üzüm üreticisine sahip çıkmıyor. Taban fiyatı geçen yılda açıklamadı, bu yılda açıklamadı. Fiyat açıklamadığı için çiftçi, önümüzdeki haftalarda fiyatlar nereye gelecek onu da tahmin edemiyor. TARİŞ her zaman olduğu gibi numara oyununu yapıyor. 9 numara üzümü 8 numara olarak alıyor. Rekolte yarı yarıyadan daha fazla düşmesine rağmen üzüm fiyatları aşağıya iniyor. Böyle bir yılda üzümün olmadığı yılda bile fiyat aşağıya iniyor. En büyük sorun bu."