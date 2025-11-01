Haberler

CHP'li Bekir Başevirgen: Türk Lirası 16 Yılda 125 Dolar Değer Kaybetti

Güncelleme:
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Türk lirasının değer kaybını ve bunun vatandaş üzerindeki etkilerini açıkladı. 200 lira ile 2009 yılında alınabilen gıda ürünleri, 2025 itibarıyla önemli ölçüde azalmış durumda. Başevirgen, iktidara ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulunarak vatandaşın refahının eridiğini vurguladı.

(ANKARA)- CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Türk lirasında büyük değer kaybı yaşandığını belirterek "200 liranın tedavüle çıktığı 1 Ocak 2009'daki değeri 130 dolara denk gelirken, 2025 Ekim ayı itibarıyla 4,77 dolara kadar geriledi. Yani en büyük banknotumuz 16 yılda, 125,23 dolar değer kaybetti. 2009 yılında 1 kg kıymanın fiyatı ortalama 20 liraydı. 2025 Ekim ayı itibarıyla kıymanın ortalama kg fiyatı 579 lirayı buldu. 2009 yılında tüm banknotlarımızın toplam değeriyle 19,25 kg kıyma alınabilirken, mevcut değeriyle sadece 0,66 gram kıyma alabiliyoruz. Tüm banknotlarımızın toplam değeri 1 kg kıyma bile etmiyor" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, 200 liralık banknotun çıktığı 2009 yılı ile 2025 yılı fiyatlarını karşılaştıran Başevirgen, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Başevirgen, "200 TL'lik banknot, Türkiye'de 1 Ocak 2009 tarihinde tedavüle girdi. O dönem Türkiye'nin en büyük banknotu olarak tanıtılan 200 TL, yüksek alım gücü sağlayan bir para birimiydi. Ancak geçen 16 yılda yaşanan yüksek enflasyon ve fiyat artışları, bu banknotun alım gücünü dramatik biçimde eritti. 200 liranın tedavüle çıktığı 1 Ocak 2009'daki değeri 130 dolara denk gelirken, 200 TL'nin değeri, 2025 Ekim ayı itibarıyla 4,77 dolara kadar geriledi. Yani en büyük banknotumuz 16 yılda, 125,23 dolar değer kaybetti" dedi.

"Enflasyonla birlikte para değerini kaybettikçe, vatandaşın cebindeki refah da eridi"

200 TL ile sadece tek öğünlük bir yemeklik malzeme veya birkaç temel gıda ürününün alınabildiğini ifade eden Başevirgen, "200 TL, piyasaya ilk çıktığında çeyrek maaş değerindeydi. Bugün reel alım gücü neredeyse sıfıra indi. Enflasyonla birlikte para değerini kaybettikçe, vatandaşın cebindeki refah da eridi. 2009 yılında asgari ücret 537 TL'ydi. Banknotlarımızın toplam değeri olan 385 TL ise o dönem asgari ücretlinin maaşının yarısından fazlasına denk geliyordu. 2009 yılında tüm banknotlarımızın değeri olan 385 lira ile adeti 50 kuruş olan ekmekten 770 tane alabilirken, 2025 itibarıyla sadece 25,6 ekmek alabiliyoruz. Yani, 16 yılda tüm banknotlarımızın toplamı 744 ekmek daha az alabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Bugün itibariyle tüm banknotlarımızın değeriyle sadece 7,23 litre benzin alabiliyoruz"

200 TL'nin tedavüle girdiği 2009 yılı fiyatlarıyla 2025 fiyatlarını kıyaslayan Başevirgen, "Yine 2009 yılında 1 kilogram kıymanın fiyatı ortalama 20 liraydı. 2025 Ekim ayı itibarıyla kıymanın ortalama kilogram fiyatı 579 lirayı buldu. 2009 yılında tüm banknotlarımızın toplam değeriyle 19,25 kilogram kıyma alınabilirken, mevcut değeriyle sadece 0,66 gram kıyma alabiliyoruz. Tüm banknotlarımızın toplam değeriyle alabildiğimiz kıyma miktarı 16 yılda 18,59 kilogram azaldı. İğneden ipliğe her ürünün fiyatını etkileyen akaryakıt fiyatları da 16 yılda tavan yaptı. Öyle ki 2009 yılında tüm banknotlarımızın değeriyle 115,96 litre benzin alabilirken, bugün itibariyle tüm banknotlarımızın değeriyle sadece 7,23 litre benzin alabiliyoruz" dedi.

"İktidara çağrımızdır, elinizi artık milletimizin cebinden çekin"

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Başevirgen, "Paramızın bu denli değer kaybetmesinin, banknotlarımızın tek başına neredeyse hiçbir ürünü satın alamayacak hale gelmesinin sebebi, 23 yıllık AKP iktidarının kötü ekonomi politikalarıdır. Acı reçeteyi daima millete çıkaran, emeklinin, emekçinin sırtından geçinenler, itibarlarından tasarruf etmeyi akıllarından bile geçirmiyor. Vatandaşlarımız ise her geçen gün daha da fakirleşmeye devam ediyor. İktidara çağrımızdır, elinizi artık milletimizin cebinden çekin" diye konuştu.

