CHP'li Bekir Başevirgen'den KYK Yurt Zammına Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, KYK yurtlarına gelen yüzde 40'lık zamma tepki göstererek, iktidarın öğrencileri müşteri gibi gördüğünü ifade etti. Başevirgen, "Gençlerimiz eğitim haklarını kullanmaya çalışırken, iktidar onların omzuna yeni yükler bindiriyor. Öğrencilerin barınabilmesinin en ucuz yolu olan KYK yurt fiyatları bile artık bir öğrencinin karşılayamayacağı noktaya geldi. Öğrenciyi müşteri gibi gören, KYK'yı ticarethane gibi işleten bu anlayışı reddediyoruz. Gençlerimizi bu adaletsiz düzene teslim etmeyeceğiz" dedi.

KYK yurt ücretlerine yüzde 40 oranında zam geldi. 6 tip odası bulunan KYK yurtlarında en ucuz odanın ücreti 517 liradan 750 liraya, en pahalı odasının ücreti ise 855 liradan bin 250 liraya yükseldi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, yurtlara gelen zama ilişkin yaptığı yazıl açıklamadaı. 2025–2026 eğitim-öğretim yılı başlamadan KYK yurt ücretlerine yüzde 40 oranında zam yapıldığını hatırlatti. Başevirgen, "Geçtiğimiz yıl 517,50 – 855 TL arasında değişen ücretler bu yıl 750 – 1.250 TL'ye yükseltildi. Barınma ve beslenme krizi altında ezilen, geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz, şimdi de yeni bir barınma kriziyle karşı karşıya kalacak. Bu zam kabul edilemez. Hem çalışıp hem okumak için ömürlerinin en güzel zamanlarını feda eden öğrencilerimize iktidarın bir gençlik borcu var" dedi.

"Gençlerimiz eğitim haklarını kullanmaya çalışırken, iktidar onların omzuna yeni yükler bindiriyor"

Başevirgen, ekonominin faturasının gençlere çıkarıldığını belirterek "Barınma hakkı lüks değil, temel bir insan hakkıdır. Gençlerimiz eğitim haklarını kullanmaya çalışırken, iktidar onların omzuna yeni yükler bindiriyor. Öğrencilerin barınabilmesinin en ucuz yolu olan KYK yurt fiyatları bile artık bir öğrencinin karşılayamayacağı noktaya geldi" ifadelerini kullandı.

İktidarın öğrencileri müşteri gibi gördüğünü ifade eden Başevirgen, "TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyon yüzde 32,95 iken, KYK yurt ücretlerine yüzde 40 zam yapılması iktidarın kendi rakamlarıyla bile çelişiyor. Öğrencileri koruyacağına daha da ezmeye çalışan bu anlayış, gençlerimizi barınma krizinin içine itiyor. Öğrencilerim barınma gibi en temel ihtiyaçlarından birini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gereken iktidar, öğrencileri müşteri gibi görüyor" dedi.

"Gençlerimizi bu adaletsiz düzene teslim etmeyeceğiz"

Barınmanın anayasal bir hak olduğunu vurgulayan Bekir Başevirgen, "Öğrenciyi müşteri gibi gören, KYK'yı ticarethane gibi işleten bu anlayışı reddediyoruz. KYK yurtlarına yapılan yüzde 40 zam, öğrencileri yok sayan, iktidarın krizini yönetme çabasıdır. Gençlerimizi bu adaletsiz düzene teslim etmeyeceğiz" dedi.